En materia de propaganda política hay frases que logran impactar de tal forma en el ánimo de la gente que pueden lograr el éxito de una campaña, todo es cuestión de encontrar qué quiere oír la gente para dar el tiro de precisión.

Bajo este contexto, los publicistas en campañas políticas se afanan en encontrar una buena frase, sin importar si encierra una verdad, una mentira o si se va a cumplir, al final ese no es el objetivo.

Primero los pobres es uno de esos tiros de precisión, la frase le dio a AMLO carretadas de votos, con ella le dijo a los millones de pobres lo que querían escuchar: que en su gobierno tendrían prioridad y que los sacaría de su condición de pobreza.

Así, a partir de 2018 se diseñaron y reestructuraron una serie de programas sociales con el objetivo de que los pobres fueran primero; en 2023 existen 65 programas y en su conjunto tienen un presupuesto de 865 mil 227 mdp.

Cabe señalar que de los últimos 10 años, el 2023 es el que tiene el mayor presupuesto con el menor número de programas sociales.

No obstante la cantidad de dinero destinado a programas sociales, primero los pobres será otra más de las frases buenas de campaña que no logra trascender a una realidad de gobierno; Coneval señala que la pobreza en México aumentó en este gobierno, pero lo más paradójico es que los beneficiados con los programas sociales no son los más pobres.

Efectivamente, en 2016, el 67% de la población en situación de pobreza recibía el beneficio de un programa social, mientras que en 2020 sólo el 43% lo tuvo. Otro dato, en 2018 el 6% de la población más rica se beneficiaba con un programa mientras que en 2020 lo alcanza el 17%.

Así entonces, en este gobierno de transformación lo primero no son los pobres.

