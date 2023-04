La resolución de la Corte I. de Derechos Humanos (CIDH) que ordena al Estado mexicano elimine la prisión preventiva oficiosa ha provocado resurja el debate sobre la conveniencia de tal medida.

En términos llanos, la prisión preventiva oficiosa implica que un juez puede ordenar la detención de un presunto responsable de la comisión de un delito antes de que se hubiera determinado su culpabilidad en un juicio.

Si bien la prisión preventiva oficiosa no implica, per se, la culpabilidad del presunto responsable, sí es una sanción anticipada para un sujeto que bien podría no ser responsable de lo que se le imputa. Este es el argumento de sus detractores. Pero hay quienes están a favor, en gran medida son los ofendidos y las víctimas, aunque también debemos mencionar al propio gobierno, quien así dispone de una conveniente herramienta que le permite meter en la cárcel a sus adversarios políticos.

Más allá de las consideraciones esgrimidas por la CIDH para declarar la responsabilidad internacional de México, me parece que el principal problema que tiene la prisión preventiva oficiosa es que depende en gran medida de la actuación del MP, institución seriamente cuestionada por atender a intereses diferentes al de encontrar la verdad. No debemos perder de vista que luego de agotada la investigación, el MP determina –desde su perspectiva- la presunta responsabilidad y encuadra la conducta u omisión en el tipo penal, solicitando la audiencia de imputación en donde le pedirá al juez de control vincule al investigado a un proceso penal.

La prisión preventiva oficiosa y a petición del MP no puede prevalecer en un sistema que puede tender mantos de impunidad con la misma facilidad que fabrica culpables.