Pros y contras de AMLO en una crisis mundial

El presidente se reúne con el gabinete de seguridad a las seis de la mañana, y también con el de salud desde la pandemia, y de siete a nueve son las “mañaneras”, y asisten también de otras secretarias. Eso quiere decir que AMLO se levanta a las seis de la mañana, mejor dicho a las cinco para estar listo a tiempo y antes que todos. De ahí que tenga gran conocimiento de todo lo que se está haciendo.

Y para reactivar las inversiones privadas el presidente acaba de firmar un acuerdo con las cúpulas empresariales ya que su participación es indispensable. Eso no quita que la mayoría de los columnistas critiquen al presidente, haga lo que haga. Y no es que no le crean que vaya en serio el intento de terminar con la corrupción, sino que no les gusta su estilo y menos que haya cambiado su relación con los medios.

Se sabe que la corrupción estaba en todas partes desde décadas y que el narcotráfico es un problema mundial, y lo demuestran no nada más las detenciones que se están haciendo, sino las fortunas inexplicables por todos lados, y acabar con esas costumbres y con esos intereses es asunto de todos, no nada más del gobierno.

Explicaba el otro día el presidente que Colima siendo uno de los estados más chicos cuenta con los mayores índices de violencia, y la explicación está en Manzanillo, que ya tiene tanta importancia como el puerto de Veracruz, porque con el nuevo papel de China los del Pacífico adquirieron mayor importancia, incluso con productos para crear drogas muy dañinas para la salud, más allá de las tradicionales mariguana y cocaína, además de la amapola que se produce en México.

Es increíble que cuando Andrés Manuel logró llegar al gobierno le tocara una de las peores crisis mundiales en décadas, junto a la crisis general de las ideologías y del capitalismo. Con todo, el Fondo Monetario Internacional acaba de declarar que la situación económica es menos mala de lo que esperaba.

Sin embargo, reconociendo que las inversiones privadas son el sostén de la economía en el mundo, salvo el caso de China que es una economía mixta aunque fundamentalmente estatal, no fue un buen inicio la suspensión del aeropuerto en Texcoco, por lo avanzado de la obra, ya que hubiera sido una terminal aérea a la altura de uno de los países que recibe más turismo en el mundo.

El ejército encargado de las aduanas y puertos, y el aeropuerto de Santa Lucía, se ha prestado a críticas por la enorme intervención económica que está teniendo, pero por otro lado al mismo tiempo se reconoce que es indispensable para ayudar a parar la corrupción aduanal y en general, y la detención de un general en los EUA los pondrá a pensar, y son golpes a Calderón y a Peña Nieto, que están pendientes de juicio.

En lo de los 109 fideicomisos se entiende que en efecto se prestaban a corrupción, como los más de mil millones de pesos que le dieron a la fundación de la panista Josefina Vázquez Mota, sin rendir nunca cuentas. Pero ha fallado la Secretaría de Cultura para clarificar con los cineastas, los científicos y el arte en general, cómo se manejarán en delante los apoyos, así como el deporte.

Casi con cierto humor se puede decir que con esas reuniones a las seis de la mañana, se entiende que le anden renunciando ya varios como Alfonso Durazo y Santiago Nieto, que quieren irse a buscar las gubernaturas de Sonora y Querétaro, aparte de Tatiana Clouthier que podría intentar por Nuevo León.

Increíble lo de Porfirio Muñoz Ledo, queriendo pasar a la historia como el presidente de PRI/PRD/MORENA, pero esperemos que las cosas lleguen a buen puerto en el partido en el poder.