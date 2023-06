Protección a agresores

Fue en una entrevista verificada por Manuel Pedrero en las redes sociales, a la activista guatemalteca y nacionalizada mexicana Julia Klug, conocida por participar con regularidad en protestas que van en contra de la iglesia o el gobierno.

Conjuntamente con un grupo de aproximadamente veinte personas, que se encontraban en plantón a las afueras del edificio de la SCJN, reprochaba totalmente la conducta de los manifestantes en favor de los ministros de la Suprema Corte, indicando que habían provocado y utilizado la violencia en contra de los que ahí se encontraban haciendo un plantón.

Por lo que cabe preguntar que, cuando ella usando un birrete se presentó sola a gritar insolencias y a rallarle la m… a la presidenta de la Corte, precisamente en el edificio de la SCJN, ¿Qué fue lo que hizo? ¿No fue provocación? ¿No actuó con violencia?

Si de provocaciones se trata ¿acaso desde Palacio Nacional el presidente, no provoca, no insulta y agrede a todo aquel que no esté de acuerdo con sus ocurrencias? El diccionario señala que provocar es entre otras cosas, “buscar una reacción de enojo en alguien irritándolo con palabras u obras”. Y la violencia, es el uso intencional de la fuerza o el abuso de poder para dominar a alguien para imponer algo.

En cualquier país en donde impera el Estado de Derecho, no está permitido el bloqueo de calles o de lugares públicos, pero en nuestro país se hace con mucha frecuencia y hasta bajo la dirección del presidente, quien desde Palacio Nacional azuza a sus mascotas para que continúen con el bloqueo del edificio de la SCJN, incluso pide el presidente, que la fuerza pública apoye a los manifestantes y no sean molestados ante el derecho que tienen de protestar.

Buscando los tipos de violencia que existen, se habla de la VIOLENCIA INSTITUCIONAL, que es cuando ante el uso indebido del poder o de la fuerza, por parte de funcionarios públicos o privados, que están sujetos a la orden del gobierno, violentan los derechos humanos. Lo que muy seguido sucede en nuestro país, debido a que, el presidente no acta las leyes establecidas y desea reformar la Carta Magna de nuestro país pero a su antojo y en su conveniencia y hasta sus dementes mascotas han indicado en la tribuna del senado de la república, que hay que “obradorizar” la constitución. Semejante idiotez pocas veces se escucha que, pudieran resultar increíbles, pero ahora podemos apostar a creer de las mentalidades más absurdas ante la catequesis que les hacen a los chairos.

Vemos como la ignorancia y la maldad se apodera del país, y así como tenemos a una activista guatemalteca que se nacionalizó mexicana, a la que, no obstante, está prohibido a los extranjeros darles cargos de seguridad, a Julia Mercedes Klug Archila, después de haber asesinado a un policía y haber estado en la cárcel, por favores íntimos con los jefes, la nombraron policía bancaria y después policía del metro

Se ha dicho que hasta de guardias nacionales hay muchos extranjeros y que aún se encuentran indocumentados, pero se trata de tener incondicionales en el país y de seguir desestabilizándolo.