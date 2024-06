Psicología actual

Dosis de vida en la ansiedad

En nuestros tiempos actuales no dejamos de percibir una rutina continua y constante que nos genera cumplir con ciertos estándares sociales y familiares, donde ejecutamos una tarea diaria sea ir a la escuela, trabajar, hacernos cargo del hogar, cumplir con horarios establecidos, atender mascotas, cuidar enfermos en casa, vigilar a padres ancianos, entre otras, y sin darnos la oportunidad de concientizar lo que estamos haciendo, sólo lo hacemos porque es lo que nos demanda el día a día.

Muchos de nosotros empezamos a concientizar ese día a día cuando ya no lo hacemos como antes, sin pensar sólo hacerlo porque hay que hacerlo, y notamos que nos falta el aire, duele el pecho, se acelera el corazón, empezamos a ubicar sensaciones “extrañas” en nosotros como si algo malo fuera a suceder o sucedernos, pudiéramos dejarlo pasar un día pero empieza a ser recurrente y nos empieza a asustar y finalmente lo llamamos “ansiedad”. Es un término que escucho todos los días en aquellos que buscan aliviar esa sensación y que estando asustados, llegan derivados por un médico o finalmente ellos solos con la ayuda del internet relacionando en su conciencia que tienen ansiedad.

Todo diagnóstico de ansiedad tiene que basarse en la evaluación clínica por parte de un especialista de la salud mental donde se pueda confirmar signos y síntomas específicos, en algunos casos el uso de pruebas psicodiagnósticas que nos conllevan a un asesoramiento individual más adecuado para la persona que lo padece desde niños hasta adultos de tercera edad con orientación psicoterapéutica ayudando a resolver el problema existente en nuestra personalidad.

Ahora bien, la ansiedad es una alteración que afecta el funcionamiento del organismo y suele estar relacionado con signos y síntomas específicos. También se llama dolencia, padecimiento, proceso patológico, se convierte en una preocupación y sentimiento de miedo, lo cual, empeora con el tiempo y afecta la vida diaria de la persona. De no tratarse a tiempo le continúan sus agravantes como las fobias y el pánico. Y se solicita la ayuda de la psicoterapia para iniciar el combate emocional de lo mismo. Cómo resolver esa ansiedad, volver a dormir bien y llevar una vida despreocupada y feliz. No se es el único que padece ansiedad somos cientos de miles de personas que tenemos el mismo problema, la mala noticia es que no existe ningún medicamento que cure la ansiedad pero la buena noticia en que si podemos despejar rápidamente la mente y relajarnos con medidas sencillas y eficaces para enfrentar situaciones desagradables en la vida cotidiana y volver a encontrar la paz interior.

El sobrepensar se ha hecho muy habitual en la mayoría de las personas, en todas las edades incluyendo los niños, se piensa algo que no deja de estar dándonos vuelta en la cabeza y se usa otra idea para continuar pensando la misma situación sin que parezca tener un ciclo final,

dependiendo de su intensidad, cotidianeidad y duración es lo que nos desencadenala ansiedad, el antídoto “dejar de sobrepensar”, por ello la guía de un profesional en psicoterapia es la mejor opción para poder realizarlo y controlar la ansiedad, te guiaré con un consejo que te servirá en esto, lo llamamos el ground yourself (aterriza); usa tus sentidos para “anclarte” al presente en el momento que percibes la ansiedad, ejemplo: ubica 5 cosas que puedas ver, 4 cosas que puedas tocar, 3 cosas que puedas escuchar, 2 cosas que puedas oler y una cosa que puedas saborear; cualquiera de esas alternativas ponlas en práctica y seguramente me harás saber que la ansiedad empieza a dispersarse, y agrega una psicoterapia del habla donde tal como se lee, hablarás de lo que sobrepiensas y se te asesorará en ello para que no te estés ocasionando problemas de salud física o mental. Sin olvidar las recomendaciones elementales en el combate de la ansiedad disminuye la cafeína, dejar de fumar, evitar alcohol y drogas, mantén la prioridad del dormir, y lo que siempre ha sido vital en todos come alimentos saludables. Lo demás hay que ponerlo en disciplina emocional y continuar en la lucha mental de todos los días; que sigamos intentando vivir para mejorar, vivir con salud mental.