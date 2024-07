Psicología actual

Dosis de vida en la depresión





¿Realmente sabemos que significa estar deprimido? En algún episodio de nuestra vida nos hemos enfrentado a situaciones que no son favorecedoras, una retroalimentación negativa de alguien, malas calificaciones, días no tan buenos, inclusive el clima, sólo queremos ir a la cama y deprimirnos. La depresión es un trastorno mental caracterizado por un bajo estado de ánimo y sentimientos de tristeza, asociados a alteraciones del comportamiento, del grado de actividad y del pensamiento. Se produce por la interacción de factores biológicos, alteraciones en nuestros neurotransmisores cerebrales, factores psicosociales, circunstancias estresantes de la vida afectiva, laboral y de personalidad.

Los síntomas que más nos agobian en la depresión es la falta de motivación y pesimismo, sin dejar de percibir una falta de apetito, problemas de sueño y pérdida de interés en la vida social-afectiva. La depresión no es un tema simple, ni uno para tomarse a la ligera; es una enfermedad paulatina y progresiva. Es muy importante iniciar con un proceso psicoterapéutico personal porque la reacción de las personas deprimidas es la falta de educación emocional, de reflexión, y no es culpa de las personas mismas sino de cómo hemos ido en sociedad aprendiendo a no pensar en la tristeza, ni en nada más.

La depresión es un gran reto de empatía, el que la persona cuente con una red de apoyo que le comprenda, un ambiente que le permita expresar esa tristeza, de lo contrario el ambiente que agrega más presión, mayor juicio, que mira con malos ojos la reacción del deprimido más lo atrapamos en esa depresión. La educación emocional es más complicada de lo que se lee, es muy difícil comunicar lo que uno siente porque la mayoría de nosotros no sabemos ni lo que estamos sintiendo. Aquellos que están cerca de alguien que tiene depresión tenemos un doble esfuerzo por motivarlos a expresar lo que sienten y continuar buscando la atención mental, no esperar a sentirse mal para acudir a los profesionales sino iniciar con la conciencia de la búsqueda de ayuda mental.

Si bien, hace algunos años decir sentirse deprimido no era algo que preocupara mucho a las familias, mucho menos a los jefes o docentes, hoy en día se ha convertido en un mal común que puede padecer desde el menor en etapa escolar hasta el adulto mayor, despertando el interés en diferentes áreas del conocimiento por prevenir, tratar y curar esta patología del siglo XXI. El cuerpo humano no reconoce la separación artificial que los profesionales médicos hacemos de los padecimientos mentales y físicos. Más bien, la mente y el cuerpo conforman una vía de doble sentido. Lo que sucede dentro de la cabeza de una persona puede tener efectos nocivos en alguna parte del cuerpo, y viceversa.

Los Millennials, Centennials y Gen Z son parte de lo que se ha denominado la Generación Deprimida. Y esto se debe a que registran las tasas más altas de ansiedad y depresión de las que se tengan conocimiento hasta ahora. La dosis de vida en aquellos que buscamos salir de una depresión es iniciar hablandode lo que anteriormente en tiempos atrás era impensable comentarlo o decirlo, no había oportunidad de hablar de aquello que nos hacía vulnerables. Gracias a esto hemos empezado a manejar en la psicoterapia clínica la recuperación para muchos. Nuestro objetivo como profesionales de la salud mental es fomentar enfoques más holísticos del tratamiento que ocupen de forma integral y simultánea del paciente, tanto su cuerpo y mente propiciando una técnica que llamamos Reveri (dosis de vida).

Habla con tu médico o psicoterapeuta si notas que pierdes arraigo a la vida, buscar mejores opciones, convivir con la depresión no es fácil, pero podemos practicar algunos consejos: 1) admitir que no estamos bien, que nos encontramos deprimidos sin ánimo para sobrellevar rutinas, 2) establecer una rutina modificada del estilo de vida que he llevado, 3) desafiar los pensamientos pesimistas, en identificarlos y compararlos con lo que se presenta en tu realidad y 4) ciclo de sueño, generar modificaciones en rutina de generación de descanso y 5) encuentra un servicio de apoyo, sea un espacio donde puedas hablar de aquello que te hace vulnerable, altamente recomendables que sea con un psicoterapeuta clínico que pueda guiar en ese proceso de recuperación y que pueda ayudarte con mejor experiencia ante como desafiar esa depresión, con lo anterior podremos iniciar los primeros pasos para resolver la depresión; un día a la vez celebrando pequeñas victorias, lo importante es volver a mirar tus días y tu vida con más cariño y caminar en busca de un equilibrio, en esa caminata hoy nos hacemos acompañar del profesional, no debe darte vergüenza alguna, por el contrario ganarás confianza sabiendo que no estamos solos en la lucha. Algunos de mis pacientes rehabilitados emocionalmente han logrado controlar y minimizar su depresión, y hoy suelen decirme “sin depre doc, sin depre”. Vivir para mejorar, vivir con salud mental.