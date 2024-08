Psicología actual

Dosis de vida en la negación





Ante una situación de peligro o de riesgo, cualquier animal la resolverá de forma instintiva de dos posibles formas: huirá o atacará.

Nosotros lo resolvemos con mecanismo de defensa, los mecanismos son respuestas que generamos de forma inconsciente cuya función es la de minimizar las consecuencias dolorosas para uno mismo con el objetivo de que sean más aceptables y nos permitan conservar nuestra rutina de vida. Estos mecanismos van evolucionando desde la niñez y a medida que vamos creciendo desarrollamos mayores funciones en nuestra mente. El mecanismo más frecuente en nosotros es la negación.

La negación consiste en no enfrentar los conflictos o realidades complicadas no asumiendo directamente que existen, que son importantes o que tienen algo que ver con nosotros mismos. Sin embargo, lo peligroso de esta conducta es que lo hacemos sin darnos cuenta. Existen muchas formas de negación. Los ejemplos más ilustrativos es negar una adicción e incluso se afirmará que lo “controlan”. Otro ejemplo es en el duelo, la negación de hecho es la primera fase de este proceso emocional que atravesamos todos al tener una pérdida.

En las relaciones interpersonales, por ejemplo, hay veces que negamos ciertas cosas, bien por las emociones o creencias, dichas respuestas en negación son “no me importa”, “me da igual”, afirmaciones muy comunes en discusiones con personas que queremos, muy común en las relaciones de pareja. La negación, es un mecanismo que libera el pensar según Sigmund Freud en el encuadre de lo que hemos oído mencionar psicoanálisis. Los estudiosos de la mente solemos interpretar la negación como un sustituto de nuestra misma represión, al negar algo evitamos y luego afirmamos eso mismo en nuestro juicio y lo sostenemos en nuestros argumentos ejemplo: “No, para nada. Yo no fui el que se comió las galletas, no sé cómo llegaron las migas a mi cuarto”.

En nuestra mente el negar es un rechazo a la percepción de esa realidad que nos impone el mundo exterior. Lo grave es que sea tan recurrente que ya se instale un trastorno grave de la personalidad y las dependencias, el empleo de la negación en estos aspectos es muy socorrida pues en conjunto con otras artimañas de defensa mental minimizan las consecuencias de nuestros actos en la persona misma y en los demás.

La personalidad excesivamente ayudadora, suele emplear esta defensa, por eso, encontramos en el trabajo clínico, que muchas veces las personas sueles tratar de arreglar la vida de los demás, muchos de ellos lo hacen porque no pueden resolver sus propios conflictos, y por medio de ayudar a otros sienten cierto alivio en su angustia.

Los extremos pueden ser nocivos, especialmente cuando “el ayudador” trata de controlar y manejar la vida de los demás con el pretexto de auxiliar a alguien, cuando se pone a sí mismo en riesgo o sacrifica su bienestar y su salud demasiado y constantemente, la persona suele ser inconsciente de esto. Es positivo ayudar a los demás y ser bondadoso; sin embargo, para poder ayudar a otros, es importante primero ayudarse a sí mismo, el justo medio es el equilibrio.

Es común de las personas que están en la negación de un conflicto propio, que se decidan a iniciar un tratamiento psicológico, ya que notan la negación de sus propios problemas. Los conflictos y las carencias pueden ser muy desafiantes, así como difíciles de enfrentar. Sin embargo, cuando hay aceptación, puedes extraer lo mejor de las experiencias. Se requiere de voluntad sostenida, un esfuerzo constante, que a veces implica caer y levantarse emocionalmente muchas veces.



Al emplear la negación, nos inhabilitamos parcialmente para hacer cambios, es necesario reconocer los defectos de nuestro carácter, para modificarnos, es precisamente que derribemos la frontera de la negación y comenzar a trabajar psicoterapéuticamente para lograr los cambios requeridos, obtener nuestra salud biopsicosocial y lo mejor de todo que vivamos para mejorar, vivamos con salud mental.



Dra. Elizabeth Blass

Psicoterapeuta clínica