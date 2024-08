Psicología actual

Dosis de vida en mi bienestar emocional





El bienestar emocional es un estado de salud mental en el que una persona se siente bien consigo misma y con su entorno. Es un componente esencial de nuestra salud general Refleja nuestra capacidad para manejar el estrés, mantener relaciones saludables, tomar decisiones efectivas y experimentar una vida plena y significativa.



Las emociones son mecanismos que nos permiten reaccionar rápidamente ante eventos que ocurren en la vida diaria. Son impulsos automáticos para que actuemos según el entorno y su misión es ayudarnos a adaptar a cualquier situación que nos suceda.



Ahora bien, el bienestar emocional según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es un estado de ánimo en el cual la persona se da cuenta de sus propias aptitudes, puede afrontar las presiones normales de la vida, trabajar productivamente y contribuir a la comunidad. Las personas que tienen un buen bienestar emocional suelen ser conscientes de sus emociones, ya sean positivas o negativas; también pueden sentir estrés, ira y tristeza, pero saben cómo manejar sus sentimientos negativos.



Pueden distinguir cuándo pueden manejar un problema por sí solas y también saben cuándo pedir ayuda profesional.



Hoy en día hay muchas actividades que usted puede hacer para prevenir problemas de bienestar emocional, algunas de estas medidas incluyen:

Cuidar de su salud física: Llevar una dieta saludable, hacer ejercicio regularmente y dormir lo suficiente son importantes para mantener una buena salud física, que es fundamental para el bienestar emocional.

Dormir bien: Si logra dormir las horas que le corresponde, usted estará restaurando mente y cuerpo, lo mejor es irse a dormir a la misma hora todos los días.

Practicar el autocuidado: Tómese el tiempo para hacer cosas que lo hagan sentir bien.

Desarrollar habilidades emocionales: Aprender formas de manejar estrés para prevenir problemas emocionales.

Buscar ayuda profesional, si es necesario.

Consejos adicionales para mantener nuestro bienestar emocional es rodearse de personas positivas, las personas que nos rodean tienen un impacto significativo en nuestras emociones, pase tiempo con personas que la hagan sentir bien y la apoyen en sus actividades diarias. Normalmente planifique metas y trabaje para alcanzarlas, eso puede generar la buscada motivación que todos queremos tener al despertar de cada día.



La gratitud, necesitamos desarrollar el agradecimiento para apreciar lo que hoy tenemos en nuestra vida y que pueda generarnos sensaciones de motivación. Y el más difícil para la mayoría decir NO, no se tiene que hacer todo lo que nos piden, podemos seleccionar y elegir siempre.



El bienestar emocional es un activo valioso que se debe cuidar tanto como la salud física. Al prestar atención a ciertos pensamientos y emociones, buscar apoyo en el momento que sea necesario y adoptar hábitos saludables, usted podrá tener una vida más plena y significativa. No subestime la importancia de su bienestar emocional; es la base de una vida satisfactoria. Y esto no está obviado en los niños y toda la etapa escolar, es precisamente en este ámbito donde se cobra más relevancia el agente de la salud mental, pues posibilita la oportunidad de acortar la brecha de desigualdad en la salud de los niños. Muchos estudiosos de la conducta sabemos que la salud emocional positiva del niño impactará en el desarrollo de su carácter y competencias personales que nos transformarán en adultos de hoy con resiliencia o no psicológica.



Lo importante es estar dispuesto a trabajar en ti mismo, buscar apoyo cuando lo necesitemos y ser amable con nosotros mismos a lo largo del camino. La psicoterapia puede ser una herramienta valiosa en este proceso, ya que brinda un espacio seguro para explorar las emociones y aprender a manejarlas de manera saludable, si está en el camino hacia una mejor salud emocional, le invito a que siga dando pasos valiosos en ese bienestar y no necesariamente se tiene que recorrer solo, vivir para mejorar, vivir con salud mental.