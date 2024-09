Psicología actual

Dosis de vida al ordenar nuestra mente





Si queremos cambiar nuestra vida, necesitamos ordenar nuestra mente y seguir ciertos pasos para lograrlo, ejemplos muy comunes, regresar de vacaciones y volver a la rutina. ¿será posible volver con motivación? Tener buena convivencia será posible? Seguro que has oído alguna vez eso de “si quieres ayudar a los demás primero ayúdate tú” Y no le falta razón. La vida es rutina y hábitos, desde los más pequeños e insignificantes, hasta los más importantes. Y es que todos los pilares de nuestra vida se pueden tambalear si los cimientos no son los correctos. Y esos cimientos se consiguen esforzándonos todos los días, hasta que llega un momento en que sale de manera natural. Por ello el tener orden en nuestra mente generará el orden necesario en nuestra vida y nos trae enormes beneficios.



Quien tiene una buena educación de la voluntad es porque ha trabajado a fondo en el orden y la constancia. Si batallamos desde el inicio de nuestro crecimiento en saber que hay límites y orden en el hacer las cosas seguramente nos va costar más trabajo todo y tener un comportamiento adaptable. Por ello hay cuatro puntos básicos que debemos tomar en cuenta:



* La madurez psicológica se va adquiriendo paso a paso, a base de trabajo y de superar las frustraciones. Si todo sale bien a la primera, no aprendemos, no nos frustramos y no lo volvemos a intentar. Por lo tanto, no generamos un aprendizaje real de sostenernos en la constancia y la perseverancia mental.



* La ambición es buena si está bien enfocada, el resolver nuestras emociones al fijarnos en donde estamos realmente, con los pies en la tierra, sin querer demasiadas cosas y sin pretender hecho imposibles nos dará paz exterior e interior.



* El tiempo se dilata y se hace más lento sino hemos implementado la recompensar del esfuerzo y de la perseverancia, seamos capaces de no dispersarnos mentalmente.



* Las pequeñas tareas realmente son las más grandes tareas emocionales, poner dedicación en lo más simple nos enseñará a esmerarnos en lo más grande dándonos la calma y la motivación para lograrlo.



Hay que ponerle un poco de cordura a nuestra cabeza, cuando hacemos un proceso de coaching aquellos que somos psicoterapeutas es mucho del trabajo que hay que hacer, en primer porque hay que ayudar a orden la mente del paciente y hacer que salga de la confusión para que vuelva a centrarse en el orden, sería algo así como ponerles magia del orden, podemos empezar por lo primero, pregúntate por qué haces lo que haces, luego quién eres, es muy importante te identifiques a ti mismo, porque eso te dará orden en tus objetivos de vida.



La clave está en participar en las actividades que realmente te interesan y estar en aquellos sitios en los que realmente quieres estar. La solución es seleccionar las actividades que más te interesan o que estaba obligado a realizar, y descartar aquellas menos interesantes o más accesorias. Existe una palabra para definir esto: prioridad.



Permíteme que te lo repita: sólo hay una forma de organizarte de manera que puedas realizar bien tus cosas y eso comienza con priorizar. Este es un paso fundamental en nuestro crecimiento mental y da curso a nuestra gestión en el tiempo donde seremos capaces de discernir lo que realmente es importante en nuestras vidas. Piensa sobre ello. Piensa cuántas cosas de las que haces a lo largo del día son realmente importantes para ti, son irrenunciables. Te sorprenderás al ver cuántas de estas tares que ocupan mucho tiempo en realidad apenas nos aportan nada a nuestras vidas y demasiado caos mental.



Tienes que sentarte un rato contigo mismo. Ver todas las cosas que haces en tu vida. ¡Mucho ojo! Esto no significa que tengas que renunciar obligatoriamente a cosas que quieres hacer por el hecho que no sean prioritarias. Tu espacio también es vital, un lugar limpio y ordenado es el mejor entorno no sólo para trabajar sino para aclarar la mente y favorecer la concentración. Las personalidades son aparte pero el mantener nuestro espacio organizado y en orden es un hábito y como tal lo puede alcanzar cualquier persona que se lo proponga y lo mejor aumentamos nuestro bienestar interior y por ende, bienestar emocional al máximo.



Los que hemos dedicado nuestra vida al estudio de la mente y neurociencias sabemos que nuestro cerebro obtiene una gran satisfacción al ordenar, ya que siente el control y el dominio sobre algo empoderándonos internamente a lo que debemos pensar y cómo hacerlo, dándonos selectividad positiva en nuestra consciencia y desechando los ruidos mentales de apegos innecesarios y emociones que nos afligen. Ponte claro en mente y obtén los beneficios emocionales de estar con orden en tu vida, cuéntame cómo te fue y lo hablamos, y podrás percibir el vivir para mejorar, vivir con salud mental.