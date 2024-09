Psicología actual

Dosis de vida en ser feliz





“La felicidad no es lo que nos sucede, sino cómo interpretamos lo que nos sucede”. La felicidad es una garantía de longevidad, la felicidad es vivir el presente superando las heridas del pasado, y mirando con ilusión el futuro.

Estamos en un momento de la historia donde parecer que existe una obsesión por ser felices, como que hay atajos fáciles: disfruta esto y conseguirás la felicidad rápidamente, pero la felicidad no es eso. La felicidad depende del sentido que cada uno de nosotros le damos a nuestra vida. En nuestra sociedad hemos perdido el rumbo de ello, hemos sustituido el sentido de vida por sensaciones autodestructivas, comemos en exceso y dejamos de comer, por mencionar un ejemplo; todos nosotros en algún momento hemos librado una batalla por algún tema de nuestra vida, teniendo algo que nos preocupa, y obstaculizando lo que denominamos “felicidad”.



La sensación de soledad es un mal terrible para nuestra psique, y nos habla de esa pérdida de sentido en nuestro proyecto de vida, que nos convierte en esclavos de síntomas físicos y psicológicos, y vamos perdiendo tiempo de vida. Cuando entiendes tu cuerpo, cuando entiendes tu personalidad es mucho más fácil hacer frente a esta soledad y voy a dividir en tres factores que influyen en interpretar si somos felices o no:



El primero es nuestro sistema de creencias, todos tenemos ideas prefijadas sobre cómo debe ser la vida, cómo quiero que me traten, cómo quiero que se gobierne el mundo, etc; y es lo más difícil de cambiar. Cuando uno piensa en un tema de alguna manera, a veces no se puede modificar y es como darse contra un muro, porque yo no puedo tener delante a alguien que noto que es un sistema de creencias limitante. Y muchas veces, esto se traduce a resistencia al cambio y eso es lo que impide que disfrutemos la vida.



Segundo factor, el estado de ánimo, si uno está contento, la interpretación de las cosas es mucho mayor. La interpretación de las cosas, si tú eres profundamente sensible, eso va afectar tu estado de ánimo, si eres desconfiado de igual manera afectará tu estado de ánimo, ahora si lo que queremos es ser un poco más felices hay que trabajar la personalidad. Al trabajar nuestra personalidad automáticamente mejoramos el estado de ánimo y mejoramos la interpretación de nuestra vida. Nuestro cerebro recibe constantemente muchísima información a través delo sentidos, especialmente recibe más cuando algo nos interesa. La fórmula mental es prepararnos, saber lo que nos sucede, estudiarnos a nosotros mismos, pues el que sabe, percibe mejor las oportunidades.



Hoy en día sabemos que la ilusión, tener ilusión en la vida, consigue que se produzcan nuevas ideas acompañadas de motivación, en la psicología más en quienes ejercemos la psicoterapia sabemos que una persona con voluntad llega más lejos que una persona inteligente porque aumenta más su atención y concentración por lograr aquellos que le ilusiona. Tener un modelo de identidad en la vida es clave para alcanzar la felicidad. Pueden ser los padres o alguna figura que crea en ti esa identidad, en mi caso les comparto, son mis padres mi modelo de identidad, los dos tienen una fuerza de voluntad excepcional, es decir yo he aprendido de ellos el orden, la constancia y la perseverancia. Así ustedes, encuentren su modelo de identidad para que puedan guiarse a la felicidad que puede generarles la motivación del día a día, esculpimos nuestro cerebro en tiempo real según a qué prestamos atención, y determinará en gran parte nuestra calidad de vida emocional, intelectual y cognitiva.



Genera que te pasen cosas buenas, encuentra tus propios mecanismos para superar las heridas del pasado y mirar con ilusión al futuro, la felicidad verdadera no está en el tener, sino en el saber ser, en esforzarse en trabajar en tu personalidad, en poder ver tu guía en donde has formado tu identidad (en quién), las personas felices somos aquellas que somos capaces de liderar, de amar lo que hacemos teniendo éxitos simples sin tanta superficialidad y hacer bien a otros, así que encuentra tus vitaminas y devuélvete la capacidad de tener alegría de vivir, vivir para mejorar, vivir con salud mental.



Dra. Elizabeth Blass

Psicoterapeuta clínica