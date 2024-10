Psicología actual

Dosis de vida en los mentalmente agotados







El cerebro humano no está diseñado para realizar múltiples tareas a la vez de manera efectiva, el intentar hacerlo como muchos lo intentamos nos genera un coste alto, mayor estrés, falta de concentración y a medida que lo sigamos empleando un desgaste mental profundo.



Vivimos en una era marcada por el cansancio mental, el estrés y la preocupación constante. La sociedad moderna no nos da el timing para recuperarnos y nos exige más y más cada vez. Las grandes locuras mentales suceden a medida que no tenemos ese orden mental no tanto por no hacer sino por dejar de hacer. Las multitareas que todos hacemos día a día parece que es un mal hábito mental y cerebral, es perjudicial para nuestra salud y nos desgasta cerebralmente alterando nuestra toma de decisiones, y, sobretodo, el control de nuestras emociones.



Este desgaste genera un agotamiento mental que se acumula a lo largo del día, reduciendo nuestra capacidad de ser pacientes, atentos y efectivos. La multitarea, lejos de hacer que resolvamos más cosas en menos tiempo, divide nuestra atención y nos obliga a alternar entre tareas, lo que requiere más energía y disminuye nuestra productividad.



La fatiga mental es muy complicada retirarla en psicoterapia no es algo sencillo a lo que anteriormente hemos mencionado, ya existe desgaste cerebral y habrá que empeñarnos en rehabilitar nuestra sensación de fatiga mental retirando muchas interacciones físicas así como redes sociales, ruido, estrés, y sometiéndonos a descansar para volver a proveernos de energía mental.



Recargarnos mentalmente además de asistir a alguna psicoterapia requiere incorporar hábitos saludables para que reconquistes tu vida no la vida a ti. Te sugiero algunos que puedes empezar a emplear:



Delegar tareas que no son urgentes para otras fechas u otros momentos.



Evitar o limitar las siestas. Cuando se sienta agotado es posible que desee dormir demasiado pero necesitamos el descanso reparador que únicamente sucede por la noche.



Salir al aire libre, realizar alguna actividad física mejora nuestro estado de ánima, no tiene que ser exhaustiva.



Elija alimentos saludables y beba mucha agua. Cuando se sienta deprimido, puede optar por alimentos reconfortantes en carbohidratos y grasas. Pero una dieta equilibrada es mejor para tu salud mental.



Haz un descanso en tu agenda. Unas vacaciones son ideales, pro periodos de tiempo más cortos pueden ayudar, ejemplo, tómese una hora completa para usted.



Practicar la gratitud, esta acción favorece en el combate de los pensamientos negativos que probablemente experimente cuando se sienta agotado emocionalmente. Tómate un minuto para tu gratitud a ti mismo.



Si no obtienes el alivio que necesitas esto, si necesitamos la ayuda de un profesional ya que los signos de ese agotamiento ha rebasado los límites mentales y han instalado alguna otro asunto a tratar. Empecemos con nuestro drenaje mental y sigamos viviendo para mejorar, vivir con salud mental.