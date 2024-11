Psicología actual

Dosis de vida en la pareja





En nuestro mundo las relaciones sentimentales ocupan un lugar central en nuestras vidas, es imprescindible poder identificar si la relación que se está viviendo es saludable o no.

Es totalmente normal que cuando tienes una nueva pareja, lo que más se quiera es compartir mayor tiempo con ella y descuidemos otras áreas y que busquemos tener una estabilidad en pareja que finalmente la llamaremos familia. Sin embargo, muchos de nosotros nos vemos envueltos en relaciones de pareja complejas o insanas, la más frecuente sin estar conscientes de ello es donde empezamos a perder nuestra identidad, nuestra individualidad y adoptamos por completo los intereses, rutinas, y valores del otro, perdiendo nuestra propia esencia.



Este tipo de relaciones se mostraban en totalidad en tiempos atrás donde la figura masculina absorbía totalmente la figura femenina y no había concesión de proyectar la identidad del otro miembro de la pareja, actualmente en otra parte del mundo se continua con relaciones de pareja no enfocadas en un equilibrio mental sino en la unilateralidad o dependencia emocional.



Las relaciones dependientes se han mostrado comunes en años recientes psicológicamente hablando, el miembro dependiente absorbe tanto la vida de su pareja, que prácticamente se mimetiza con ella, olvidándose de quién es realmente. Otra señal de dependencia emocional es la necesidad constante de confirmar que tu pareja sigue queriéndote y va a estar a tu lado por siempre. Este tipo de comportamiento puede llevarte a estar en un estado de alerta constante buscando señales e incluso inventándolas, para asegurarte de que todo está bien en la relación. “Vives con cierta alerta e hipervigilancia a comprobar siempre que esa persona te quiere y va a estar a tu lado, llegando incluso a crear amenazas donde no las hay”. Ejemplo de ello, situaciones cotidianas como interpretar el hecho de que tu pareja duerma de espaldas hacia ti como una señal de desamor. Este constante escrutinio puede desgastar la relación y, sobre todo, tu bienestar emocional.



La señal más importante en una relación de pareja dependiente es quizá la más evidente, es la incapacidad de poner fin a una relación que claramente no te hace feliz, e incluso puede estar haciéndote daño. A pesar de ser consciente de que la relación no es lo que realmente deseas, la persona dependiente se encuentra atrapada, incapaz de tomar la decisión de separarse. Te cuesta cortar esa relación, incluso cuando sabes que no es lo que quieres, que no te hace feliz o incluso cuando te hace daño, esta situación es de lo más común y se muestra mucho en adolescentes y finalmente en la vida adulta, todo esta dependencia está muy relacionada con el miedo a la soledad, a la incertidumbre de no saber qué hacer sin la otra persona, y al temor de no encontrar alguien más.



Discutir es una parte natural de cualquier relación y en las relaciones de dependencia se evita hacerlo pero empeorando muchas veces lo no hablado con lo actuado. La relación dependiente también es tóxica, se empieza a generar un ambiente manipulador, donde parecieran comentarios sin ningún tipo de maldad pero lo cierto es que son tácticas psicológicas que provocan desviar la responsabilidad de conductas y manipulación de la pareja. En lugar de reconocer su posible responsabilidad en lo que te ha hecho sentir mal, desvía el enfoque de tu reacción, como si tus emociones fueran exageradas o menos importantes.



En una relación sana, el objetivo debe ser comprenderse mutuamente tanto su forma de pensar como sus sentimientos y buscar resolver, sin embargo, la poca consciencia y educación sentimental que tenemos y que transmitimos a nuestros hijos nos va conduciendo a este tipo de relaciones y lo más grave, es que acabamos creyendo que somos culpables de todo, una frase muy usada externamente por quien ha creado esa dependencia y la cual puedo estarme acusando es “tú lo arruinaste”. Este tipo de expresiones externas e internas nos dan un golpe directo a nuestra autoestima y se convierte en un ciclo de culpa interminable.



Así que, cuando te decidas a tener una pareja independientemente de la edad que tengas es fundamental detenerse de vez en cuando para evaluar la dinámica de la relación y determina si es sana o no, replantearte si es algo que te genera vivir para mejorar, vivir con salud mental.