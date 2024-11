Psicología actual

Dosis de vida en la tolerancia





Entender por qué no toleramos a los demás es el primer paso para superar esta sensación. Si el problema es el choque de ideas, tal vez debamos trabajar con la tolerancia. Para algunas personas la socialización no es algo fácil de realizar y mucho menos placentero; en cambio, se sienten felices al volver a casa y estar tranquilas. La interacción resulta incómoda, desafiante o aburrida.

Sentir intolerancia hacia los demás tiene diversas causas; el estrés acumulado, la introversión o las heridas emocionales del pasado son algunas razones. Si te sobrecargan la presión y las preocupaciones, es esperable que te sientas irritable. A veces, lo que parece una intolerancia generalizada hacia los demás podría ser un reflejo de tu estado emocional y no necesariamente una característica de tu personalidad.

Más que preocuparte en tu desempeño social, enfócate en disminuir tus niveles de estrés. Revisa tus hábitos y prioridades, implementa estrategias de relajación y asegúrate de reservar tiempo para el ocio y el descanso. Al aliviar la tensión, quizás tu tolerancia y bienestar social mejoren de manera natural.

Las personalidades introvertidas suelen sentirse exhaustas después de pasar mucho tiempo interactuando. De hecho, necesitan momentos de soledad para recargar energías. ¿Puede que tu sensación de agotamiento al estar con gente se deba a tu inclinación hacia la introversión? Primero, aceptemos nuestra necesidad, no hay nada de malo en preferir la tranquilidad por sobre la constante estimulación. Sin embargo, es saludable que busques un equilibrio entre tu tiempo personal y tu tiempo social. Eso sí, sé selectivo con las personas que compartes y elige entornos que te resulten cómodos.

Si has experimentado conflictos fuertes, rechazos o traiciones en el pasado, puede que hoy te resulte difícil confiar en alguien, estas vivencias dejar una marca en cómo percibes a las personas y a las relaciones, creando una especia de barrera emocional para evitar sentir el mismo dolor.

Asistir a psicoterapia resulta útil para sanar estas heridas emocionales y superar sus efectos. Además ayuda a enfrentarte a nuevas interacciones sociales de manera gradual, eligiendo personas con las que te sientas a salvo.

Por un lado, es importante que cultives relaciones con personas que compartes tus ideas, al mismo tiempo, es fundamental tratar de mantener una actitud abierta y tolerante hacia las diferencias, aunque siempre respetando tus propios límites. No es una regla universal pero durante la infancia si tuvimos pocas oportunidades para interactuar con niños o para participar en actividades grupales, es posible que hoy te sientas fuera de lugar en las situaciones sociales. Si en los primeros años hubo carencias en este aspecto, puede que hoy te resulte más difícil conectar con las personas y elijas aislarte. Para sentirte a gusto en contextos sociales, necesitas exponerte a ellos de manera gradual y estratégica. Empieza con metas pequeñas, como participar en conversaciones cortas. Unirte a clubes, equipos deportivos o grupos con intereses comunes también es muy útil. Estos entornos te permitirán conocer personas y practicar tus habilidades sociales.

Recordemos que no todos van a ser amables, atentos y nos van a entender, las relaciones sociales son complejas y generan en algunos casos malentendidos, tengamos eso mentalmente presente para trabajar en la aceptación mental de las imperfecciones humanas y aceptar esos pequeños errores o malentendidos como parte natural de las relaciones, lo que no significa que tengas que forzarte a llevarte bien con todos ni obligarte a sentirte en confianza con los demás, no se trata de cambiar quién eres y tus valores . Sin embargo, es importante descubrir si hay algo que te bloquea tu tolerancia y encontrar la manera de que hagamos esa introspección y acomodemos aquello en nuestra mente que bloquea el vivir para mejorar, vivir con salud mental.