Psicología actual

Dosis de vida en la caja de Skinner





El psicólogo B.F. Skinner asentó con su investigación las bases del condicionamiento operante. Nos demostró las consecuencias de una conducta que se repite con alta probabilidad en el futuro o no dependiendo de los refuerzos que tengamos en la vida, ya sean positivos o negativos y eso es lo que llamamos la caja de Skinner.

Nuestra conducta no depende únicamente del mundo interno de la persona, es decir, de los procesos mentales. De acuerdo a nuestro aprendizaje emocional actuaremos en consecuencia. Aún la caja de Skinner nos da una época dorada para modelar nuestras conductas y lograr comportarnos como deseamos. En esta caja tenemos para nosotros términos claves, que tanto hemos aplicado el castigo ante algo que no debemos hacer, y de ahí podemos diferenciar los refuerzos negativos y los positivos, es decir, todos diseñamos inconscientemente sistemas de recompensa que mal aplicadas en nosotros nos conducen a la ansiedad, depresión y trastornos de la conducta.

Esta famosa táctica de Skinner actualmente ha sido muy efectiva en aplicación del deporte, del trabajo, en el tratamiento de adicciones, ámbito educativo y tecnología. Y en psicoterapia tenemos una gran herramienta de modelar las conductas que ya no queremos repetir, nos centramos en identificar y cambiar conductas problemáticas a través de técnicas psicoterapéuticas donde podamos observar aquellas conductas enlazadas con el inconsciente y podamos modificarlas.

Algunas de las técnicas derivadas de esta caja de Skinner son: el reforzamiento positivo, donde buscamos aplicar recompensa positiva para aumentar la repetición de un comportamiento deseado. Reforzamiento negativo, donde eliminamos un estímulo aversivo o desagradable cuando se produce algo deseado. Castigo positivo, estímulo aversivo con la finalidad de retirar conducta problema. Castigo negativo, retirar estímulos positivos ante algo no deseado.

La técnica del modelamiento es la más usada en nuestros problemas de hoy mentales, nos ayudará a aprender habilidades nuevas complejas con modelos a seguir, nuestros padres, la sociedad y los medios de comunicación son modelos permanentes de conductas que pueden ayudarnos, o afectarnos a futuro. Sin embargo, la ocurrencia de esto no es única, ejemplo, podemos pedirle a un adolescente que lave sus trastes en la comida como parte de mantener acuerdos saludables, y el adolescente puede tener una idea vaga sobre la conducta en cuestión, sin embargo, puede llegar a lavar el traste inadecuadamente si en el pasado no ha tenido la oportunidad de observar cómo se lleva a cabo dicha conducta de manera adecuada, pues es algo a lo cual naturalmente no ha prestado atención.

Los adultos solemos prestar atención en este caso en concreto, podríamos terminar castigando la intención del adolescente de lavar el traste al comentarle que lo hizo mal, lo que puede llevar a que la consecuencia de lavar un traste sea sentirse molesto y, por lo tanto, no quiera volver a intentarlo y con toda razón, esto pase a ser parte de su historia de aprendizaje. Podemos entonces juzgar la conducta de las personas que no actúan como esperamos, pero no vamos a lograr modificarla sólo hacerlo más complicado.

En el día a día de nuestra vida cotidiana, desearíamos ver en los demás y en nosotros mismos, conductas de un nivel tan complejo, que parecieran difícil de alcanzar, por lo que nos resignamos con relativa frecuencia. La verdad es que estamos perdiendo toda oportunidad de generar un cambio cuando solo estamos esperando a que ocurra una conducta, tal cual como se espera que sea al final de esa suposición mental.

Así que, en lugar de regañar a un adolescente a que limpie su habitación, cosa que difícilmente sucederá por sí misma, podemos comenzar con darle las gracias cuando haga algo bien, como por ejemplo, bajar un vaso de su habitación a la cocina. Lo más importante es tratar de usar estas herramientas con una intencionalidad dirigía a un estilo de vida saludable, vivir para mejorar, vivir con salud mental.