¿Qué aportaron Fox y Calderón y qué Elizondo a Durango?

Estuve esperando con amigable interés los artículos de Rodolfo Elizondo sobre su trabajo en los dos sexenios del PAN en la presidencia de la república, y pasaron semanas y no aparecieron, hasta que junto con su colaborador Víctor Hugo Castañeda, los dos coincidieron en la repetitiva descalificación de Andrés Manuel López Obrador, para que su nombre pese lo menos posible en las elecciones de mitad de sexenio.

Cárdenas fue la opción que apoyé en 1988 y en el 94 pero en el 2000 me uní al “voto útil” por el empresario Vicente Fox, quien con su carisma y su buen humor, sacó al PRI de “Los Pinos”, cosa que Diego Fernández de Ceballos estuvo a punto de hacer en 1994.

A Rodolfo lo conozco de toda la vida y creo que fue en 1993 cuando me invitó a una importante plática, a diez años de haber ganado la alcaldía de Durango y habiendo sido diputado federal cuando también lo fue Fox en 1988/91. Resulta que tenía serías dudas sobre si lanzarse o no, por la presidencia nacional del PAN, a la que aspiraba también Carlos Castillo Peraza.

Rodolfo tenía claro lo difícil que sería ganarle a Castillo Peraza, aunque lo apoyara Fox y los llamados “Bárbaros del Norte”, como Pancho Barrios, el primer gobernador de Chihuahua. Pero acabó quedando claro que aún perdiendo saldría ganando y por lo tanto había que lanzarse por el más alto cargo en el PAN. Ganó Carlos, pero puso a Rodolfo como Secretario de Relaciones Internacionales y volvió a ser diputado federal en 1994.

Entonces me parece que se inició una nueva etapa en la vida de Rodolfo porque pasó definitivamente a ser una figura nacional y en 1997 fue de los senadores de tres años, y viendo los frutos de su amistad con Fox desde que coincidieron como diputados en 1988, nos sorprendió siendo el Coordinador de la campaña de Fox a la presidencia.

De modo que es mucho lo que puede contarnos, sobre todo porque además continuó en los altos cargos de Felipe Calderón. Elizondo es uno de los que mejor nos puede describir muchos aspectos de los dos sexenios del PAN y qué le aportaron al país, y cuáles fueron las aportaciones de Rodolfo a su estado.

Recuerdo que Vicente Fox ganó con mayoría, la cuál perdió en la elecciones intermedias, ya que los del PVEM apoyaron al PRI, porque Fox no cumplió con su palabra de hacer Secretario de Medio Ambiente a Jorge González Torres, fundador de ese partido, quien seguramente hubiera hecho un buen papel, y que junto con el “voto útil” en general, lo llevaron a la presidencia, que terminó sin poder entregar el poder al sucesor Felipe Calderón, cuyo triunfo nunca fue aceptado como legal.

Obviamente los resultados electorales son los que acaban teniendo la última palabra, por eso Andrés Manuel quiere mantener la mayoría en la Cámara de Diputados, y que siga en “El Palacio Nacional”, ya no en “Los Pinos”, que son museo, alguien de MORENA, con AMLO entregando el poder pacíficamente, no como Fox que no lo dejaron entrar al Congreso.

De modo que “la oportunidad de expresar con libertad mi visión y experiencia en mis años de servicio público”, que es lo que prometió Rodolfo, pues es lo que esperamos, tomando en cuenta que sobran los críticos de AMLO, pero no los que puedan contar sus experiencias.

Aunque desde luego Elizondo puede hacer lo que guste, y ahí están las encuestas para tomarlas en cuenta. Pero es mucho lo que nos puede aportar.