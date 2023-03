¿Qué es la 4T?

Si de verdad hacemos consciencia y consideramos las promesas ofrecidas en campaña por el ahora presidente, vemos que todo lo que ofreció, en la actualidad ha sido lo contrario.

No bajó el precio del combustible ni de la luz. No tenemos medicinas, mucho menos gratis como se ofreció, ni los servicios de salud son iguales a los de Dinamarca. El nepotismo, y la defensa de los corruptos de todas partes y de SEGALMEX, son manifiestos cada vez más. El ejército no fue devuelto a los cuarteles, sino que, por el contrario, realizan ya trabajos de administración pública. El avión no se ha vendido. Se comprometió a que en 3 años el aeropuerto Benito Juárez tendría solucionado el sistema de saturación, construyó un aeropuerto completamente anti funcional y ha gastado muchísimo más dinero pero el Benito Juárez sigue completamente saturado. Con el fin de promover su figura y darle gusto a su ego, realiza marchas y plantones en Zócalo gastando millones de nuestros impuestos. En Dos Bocas ha gastado 16,000 millones, más del doble de lo que se había señalado. Con la ocurrencia del Tren Maya ha llevado a cabo una devastación de la selva, dañando los vestigios mayas, los cenotes, ríos subterráneos y un daño increíble para le región y el país completo.

Señaló que el mismo día en el que tomara posesión de su cargo el crimen organizado cambiaría sus cuernos de chivo por los instrumentos de labranza; que se acabaría el huzachicol; que ya no habría crimen organizado porque a todos les daría abrazos; y en la actualidad llevamos 150 mil muertes por el crimen, rompiendo el récord, de las administraciones anteriores y lo hace el más violento de nuestra historia.

La 4T, es pagar millones de pesos por hacer payasadas desde una tribuna en el palacio federal, en donde periodistas a modo le preguntan: - ¿Quién es el presidente más bonito? Pero desde su inicio a dividido al país, en lugar de unirlo; maldice a la clase media tan sólo por tener aspiraciones para su desarrollo; sea quien sea, a quien no piense igual que él es su adversario y es malo para él; esquiva las verdades señalando que tiene otros datos.

Maldice a los del prian, sin reconocer que la gran mayoría de ellos son saltimbanquis que pasaron del PRI, al PRD, y luego están en Morena luchando por tener un hueso en la boca con el que se puedan callar. Su respuesta para todo es: “No somos los mismos”; pero le han demostrado que sí, que se trata de los mismos, pero que ahora han empeorado.

La 4T, es buscar ganar, aunque no se tenga razón o se actúe en contra de las leyes y la misma Constitución. Es no reconocer la división de poderes, dando órdenes a los legisladores que no cambien ni una coma; La 4T, es imponer a una ministra que primero se le comprobó copió su tesis de licenciatura y posteriormente copió también su tesis doctoral, y falta de vergüenza, como todos los de su gremio, no le ha importado y la ministra sigue ocupando un cargo que no merece.

Pero en cambio a una profesionista de carrera, con experiencia y éxito en los cargos que ha desempeñado, que se apega a la ley para resolver y no por las órdenes de un deficiente mental, le ha declarado la guerra y hasta quemaron su figura en el Zócalo el día 18 de marzo. Pero desde antes una payasa como todos ellos, se puso a ofender en la puerta de la SCJN, a la presidenta de dicha Corte.

La 4T, es alguien, así como la legisladora de Morena, Marisol Gasé, que mientras la legisladora Olga Espinosa, hacía uso de la tribuna, le gritaba insultos y todo tipo de groserías.

La 4T, es mantenerlos en la pobreza e ignorancia para poder seguir moviéndolos a su antojo; seguir dejando toneladas de basura en cada mitin o desfile que realizan; Seguir haciéndolos creer que lo que están haciendo, están bien y que los malos son los adversarios inventados todos los días desde Palacio Nacional y, que ellos puedan seguir dividiéndose los impuestos que nos quitan y gastándolos en las tarugadas que se les ocurran.

En suma, la 4 T, es lo que está llevando al país a la ruina.