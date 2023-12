¿Qué es lo que le interesa al PRI?

Parafraseando al compositor yucateco Armando Manzanero; parece que fue ayer, cuando el hoy llamado Partido Revolucionario Institucional llegó como mayoría al Congreso del Estado. Nada más parece, la realidad es otra, se afirma que el PRI tiene más de 100 años gobernando al Estado de Durango y en el Congreso, hasta el día de hoy, ningún partido político llámese PAN, MORENA, PT, Verde o PRD, han podido quitarle la hegemonía al tricolor en ninguna legislatura. Y como están las cosas, no vemos por donde el PRI deje de ser mayoría.

Y si a eso le agregamos, que los partidos que se dicen de oposición PAN y PRD, solo les sirven de comparsa en el Congreso para sacar adelante, todo lo que se les envía desde el Bicentenario, salvo que se nos demuestre lo contrario. En este contexto, al gobernador en turno le interesa tener mayoría de su partido en el Congreso, porque de lo contrario no podía tener el control político y financiero que se necesita. Sirva de ejemplo, el caso de Samuel García, en Nuevo León. Como usted sabe, el PRI y el PAN son mayoría en el Congreso de ese Estado Norteño, porque al final, independientemente de los temas legales y constitucionales del caso, todo fue político y Samuel García tuvo que dar marcha atrás. Parafraseando a Carlos Hank González, un gobernador sin mayoría es un pobre gobernador.

En Las Vegas, Nevada, las apuestas a que el PRI repetirá mayoría en la próxima legislatura local, están un millón a uno. Veamos un poco como anda la disputa al interior de la alianza, por la repartición de las curules que estarán en juego el 2024. El PAN y el PRD, nada podrán hacer para impedir que su aliado, el PRI, se vuelva a despachar con la “cuchara” grande como en la elección anterior.

Según se comenta, los priistas locales lograron “acuerdos”, para nueve candidatas y candidatos y estarán siglados. Y ya encarrerado el gato, serán nueve candidatas y candidatos, en distritos urbanos donde se encuentra la mayoría de votos.

Para poner algo en la mesa, se comenta que la “china” Gaby Hernández López, iría siglada al distrito 01 local, si al final no fuera así por circunstancias de la alianza, será para Alejandro Mojica. Por cierto, hablando de Gaby como de Alejandro, estarían buscando reelegirse para repetir en la próxima legislatura, pero no descarte que ambos están considerados para distritos federales electorales. Decíamos que todas y todos quienes integran la alianza, le apuestan a distritos urbanos y a los municipios en donde históricamente han ganado, ese es, el camino electoral que necesitan.

A ciencia cierta, no se sabe cuantas y cuantos diputados buscan la reelección, de lo que si estamos seguros, es que no pasará de la próxima quincena de enero para saberlo. También las mujeres del PRI, no descansarán en estas fiestas navideñas, buscando ser candidatas. Tal es el caso de Zujey Luna y Daniela Soto, ambas quieren el mismo distrito. Por el lado de la Laguna, como dijo el clásico; lo que se ve, no se pregunta. Será la actual presidenta municipal Letty Herrera, el fiel de la balanza. ¿Verdad Cristian Mijares?.