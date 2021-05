¿Qué le conviene a Durango?

Quedarán claras las menciones de varios países, pero el caso de Durango es el que nos preocupa, ya que al próximo gobernador le tocarán todavía varios años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y lo mejor sería que ganaran aquí las cuatro diputaciones federales MORENA/PT, ya que la pelea principal en las elecciones de este año serán las de mantener la mayoría en el Congreso.

Se supone que el distrito federal en el que más posibilidades tiene de ganar MORENA/PT es el de Gómez Palacio, donde su alcaldesa es pre candidata a gobernadora, aunque si no se ganara ese que es el II, a Marina Vitela le quedaría la opción de intentar reelegirse, así como lo intentarán en el I Marta Olivia García y en el III Maribel Aguilera, ya que en el IV a Gina Campusano que iba segura, se le presentó Martín Vivanco por el MC que pudiera ganarle.

Es en las diputaciones locales donde cualquiera podrá ganar, por la gran cantidad de partidos que compiten, con casos especiales como Hugo Rosales Badillo por el de Redes Sociales Progresistas.

Ya dijo Hugo que en el II distrito local se definirá la candidatura a gobernador entre él y Ricardo Pacheco. Olvidando que según estén las cosas en el 2022, el próximo titular en el estado puede ser el Dr. José Ramón Enríquez o Gonzalo.

Estamos en un país polarizado porque el extraordinario líder que es AMLO llegó tarde y a decir cosas que todo el mundo sabía pero nunca se habían dicho desde la presidencia.

Y cometiendo errores que no debió permitirse, y que ahora muchos le van a cobrar. Y estaba empezando cuando se presentó la pandemia. Y así mantiene una aceptación mayoritaria.

Desde luego no es el único país que se encuentra viviendo grandes contradicciones; ahí está Joe Biden que contra todo pronóstico se encuentra viviendo grandes contradicciones, luego de su increíble triunfo ante Donald Trump, que a pesar de haber cumplido lo que prometió, con grandes inversiones para atender adecuadamente la pandemia; en su informe por los primeros cien días, las encuestas después del evento dieron los siguientes resultados: 48% de los blancos estuvieron de acuerdo con lo que se dijo, pero el 58% no. Fueron los negros los que en su caso 90% a favor contra un 10% en contra, y los hispanos, con un 75% de acuerdo con Biden y un 10% no; y los asiáticos con un 85% a favor y un 15% en contra, los que dejaron ver cómo están las cosas en los EUA.

Y en España, más congruentes que en México, hay alianzas entre fuerzas afines, por ejemplo, el PSOE, o sea los socialistas moderados, con PODEMOS, la izquierda radical, el PP, es decir, el neo franquista partido que fue derrocado por la corrupción en la que cayó, quienes ahorita en las elecciones por la Comunidad Madrileña, formarán gobierno con VOX, que es la extrema izquierda que está empezando a tener éxito allá.

Durante mucho tiempo en España hubo dos grandes partidos que se disputaron el poder, el Partido Social Obrero Español, y el Partido Popular; PSOE y PP; y un tercero testimonial pero muy importante, que era el Partido Comunista Español, que se convirtió en Izquierda Unida, que tuvo su importancia histórica, pero nunca tuvo posibilidades de ganar, porque Felipe Gonzáles con el PSOE andaba con mayoría absoluta.

Y en el Perú, donde tuvieron veinte candidatos a la presidencia, van a la segunda vuelta, compitiendo el profesor Pedro Castillo, Keiko Fujimori, la hija del dictador que impidió la llegada de Mario Vargas Llosa al poder, y ahora el escritor apoya a Keiko.