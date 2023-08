Que Marcelo siempre no se va

Mientras en Morena no nos causaba ni pena ni gloria la posible retirada de Marcelo, en Movimiento Ciudadano las puertas se abrían de par en par, para recibirlo con todo y chivas, que siendo honestos éstas son las que en el muladar de Dante despertaban la mayor codicia.

Pero veamos el principio de esa frustrada huida, que sin duda inició con la encrucijada de ¿encaminarse o regresarse? ¿acelerar su salida o meter reversa antes de arrancar? ¿anticipar la traición o preservar la lealtad? Esas cuestiones siempre han constituido el dilema que siempre ha puesto sobre la mesa la actitud insegura del ex canciller estrella.

Esas son las preguntas que deja tras de sí. Esas son las dudas inherentes de un sistema democrático al que Marcelo pertenece y que los morenistas por convicción de hoy en adelante con recelo debemos analizar. Porque el señor de los espejuelos “que siempre no se va”, seguirá viendo por todos lados moros con tranchete y esa obsesión le ha metido la tentación de arriesgarse a ser héroe de papel o traidor arrepentido.

Lo que Marcelo ha hecho sienta un precedente y no debe asustarnos, aunque su convicción por el movimiento desmerezca, al darle prioridad a su ambición por la silla presidencial, que en aras de alcanzarla ya no lo pensaría en desnudar y traicionar a quien la ocupa, sin importarle abaratarse en la subasta pública, de lograr los fines sin importar los medios.

Con la amenaza del brete de la salida que los medios le inventaron. Ebrard provocó reacciones encontradas. Con el escándalo de la opinión pública que lo incitaba a que se fuera, el ex canciller produjo posiciones polarizadas. La oposición esperanzada aún le aplaude por su valentía y el grueso de Morena lo apedrea por su oportunismo. La oposición lo carga en hombros por faltar a los acuerdos que él mismo propuso; mientras que en morena se le crucifica por su debilísima lealtad, que pese a su resistencia a no irse, queda prendida con un solo alfiler.

La controvertida polémica que ha desatado el aspirante, unos lo toman como una ráfaga de aire fresco para el movimiento de la Cuarta Transformación, mientras que para otros es un carro bomba que amenaza con destruirlo.

Para la oposición es un político valiente y para los compañeros de campaña es un indeseable y miserable. Pero al margen de los adjetivos tanto de detractores como seguidores, una cosa es cierta: Marcelo se ha hecho acreedor al trofeo de la desconfianza.

Es inevitable que así sea. Es predecible que ocurra. En todas las organizaciones democráticas; en todos los grupos por simples que sean, quienes se ven amenazados en sus ansias de reconocimiento, acuden al desfiguro del chantaje y aprovechan la coyuntura para desacreditarlo. De ahí que el Movimiento de Regeneración Nacional, que se ha esforzado para funcionar dentro de la transparencia, los ingratos no se midan para acicalarse a sí mismos y golpear a los demás.

Y ahí vemos al susodicho aspirante, denunciando lo que a él le parece mal en el partido. Inconformándose para llamar la atención, principalmente de la oposición que anda a caza de talentos, capaces de desatar las peores tempestades que en este momento las del aludido, se han convertido en el centro del debate para bien de los de afuera y para mal de los de adentro.

Es de sobra conocido que, la actitud nefanda de los que optan por soplar el silbato lo hacen por distintos motivos: Resentimiento porque cayeron de la gracia del señor; rencor porque el pase automático al poder se les agotó; coraje por querer ganar una candidatura por la fuerza. Cualquiera que sea la razón, el resultado es el mismo: abollar el movimiento del que se dicen fundadores; debilitar a los compañeros que alguna vez asesoraron y una vez que los superan, les meten el pie con el que les enseñaron a caminar.

En el hombre la desesperación es su peor consejera y la vemos en el ex jefe de gobierno, cuando desde un principio no ha podido controlar su abierto sabotaje a su homóloga, a quien en su calidad de puntera, no ha tenido ninguna brizna de consideración, para quererle arrancar las plumas y mandar hacerse un penacho a la medida de su testa y así condicionar al gallero: “Ella o yo”.