Que no quede huella

Pues nada, tal parece que el gobernador Esteban Villegas Villarreal podría estar destinado a seguir haciendo historia. Primero, los cien mil votos. Segundo, el decreto administrativo para que las personas del mismo sexo no tuvieran que ampararse para casarse; y tercero, podría ser el primer gobernador que no permite la impunidad. ¿Por qué decimos esto? Siempre hemos sabido que el ADN del poder es la corrupción, lo que ignorábamos eran los excesos del poder. Tal vez el saqueo de los recursos públicos que se ha hecho en Durango por muchos sexenios, sean la causa de que se nos considere uno de los estados más pobres del país. Hoy estamos como la frase de Héctor Suárez: No hay, no hay, no hay.

En una ocasión, platicando con el diputado Enrique Benítez Ojeda, nos aseguró que el quebranto de las finanzas públicas podría ser de 25 mil millones de pesos. Y como si su boca fuera de profeta, hace unos días el gobernador dio a conocer a la sociedad la triste realidad del problema. Se tiene un déficit financiero de 25 mil millones de pesos, más lo que se acumule la siguiente semana.

Pero el saqueo de los recursos públicos sólo es una parte del problema. Hoy la sociedad le pide al gobernador que tome cartas en el asunto, desde el punto administrativo o penal, según sea el caso. Como dijo José López Portillo: Ya nos saquearon, no nos volverán a saquear.

El problema ocasionado por el manejo perverso de los recursos públicos, es una bomba de tiempo para la actual administración. Si bien el actual gobernador es ajeno como persona, como funcionario no puede decir lo mismo, porque representa al Poder Ejecutivo. Por esa razón, tampoco puede decir que se les cobre a los que se fueron, porque las deudas son del Gobierno del Estado y no de una persona. Por razones éticas, morales, políticas y sociales, el titular del Ejecutivo tiene en sus manos facultades para llegar al fondo del problema.

Algunos líderes paleros de partidos políticos, dicen que no debe tratarse de una cacería de brujas. Estamos de acuerdo, se trata de hacer justicia y saber dónde quedaron nuestros impuestos.

No importa cuánto tiempo se tarden las investigaciones para fincar responsabilidades en su momento. No deseamos que suceda lo de siempre, que a la sociedad le den atole con el dedo, o que el hilo se rompa por lo más delgado. Ejemplo: la servidora pública que sustrajo un millón seiscientos mil pesos de la Secretaría de Finanzas. Hoy, como nunca, existen los elementos y la oportunidad histórica para que ahora sí los llamados peces gordos sean llevados ante un juez de control. No hay que olvidar por muchos años la sociedad les ha dado en cada elección el famoso beneficio de la duda.

La clase política local debe entender que ya vivimos otros tiempos, y como dijo el clásico: El pueblo se cansa de tanta pinche transa. Sabemos que el gobernador tiene voluntad política para dar una respuesta a los ciudadanos. Pasar a la historia como gobernante tiene un precio, gobernar para todos y para la sociedad que lo eligió. Como nos dijo en su campaña: ¡En Durango somos entrones! ¡Que agarre el toro por los cuernos!