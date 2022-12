En nuestro país desde hace mucho tiempo, se litiga en los medios y los temas políticos se judicializan o viceversa. Es decir, un problema se convierte en un círculo vicioso. El asunto de salud pública que hoy vivimos, derivado de la meningitis, viene creciendo como una bola de nieve.

Ya lo dijo el subsecretario de salud Hugo López-Gatell: “El problema de la meningitis, en Durango, va para largo y no esperamos que se resuelva de un día para otro”. Escuchar las palabras del funcionario de Salud federal, preocupa a la sociedad porque tiene calidad científica para tal afirmación.

Hemos escuchado en medios electrónicos, a regidoras y regidores pidiendo que no se politice la crisis de salud que vive Durango. Todos estamos de acuerdo, ese no es el camino. Pero no podemos evitar recordar, como en su momento al Covid-19 se le politizó en los medios. ¿Por qué no decirlo? Hugo López-Gatell en su momento, fue considerado “el enemigo público número uno” de la pandemia. Los divos de la prensa nacional, afirmaban que andaba en campaña para ser el candidato a la presidencia de la República. También, que utilizaba al Covid-19 como un trampolín para sus ambiciones políticas.

El tiempo puso las cosas en su lugar. El gobierno federal, le ha dado un manejo correcto al virus, las políticas públicas de salud se han reflejado en la correcta aplicación de las vacunas. Hoy, ya nadie se acuerda de las supuestas “ambiciones” políticas del doctor Hugo López-Gatell. Atrás quedaron los que declararon a medios impresos y electrónicos, que el gobierno se tardaría un siglo en vacunar a toda la población.

El mismo gobernador del Estado Esteban Villegas Villareal, ha reconocido públicamente el apoyo del gobierno federal. Y sin duda, tendremos el apoyo de la comunidad médica internacional.

Sin embargo, hay que decirlo: La crisis causada por la meningitis, tiene la otra cara de la moneda. No se puede pasar por alto, el problema social y político que esto significa y mucho menos, el dolor de las familias que han perdido a sus seres queridos. Dichas familias y parte de la sociedad, ya han salido a las calles para exigir justicia.

Y tienen razón, ahora más que nunca, las instancias de procuración de justicia están obligadas y los más pronto posible, a fincar responsabilidades a quienes originaron esta crisis de salud. Durango es noticia internacional y nacional, los ojos del mundo están sobre nosotros, no hay que olvidarlo.

El gobernador declaró hace unos días por el tema de la meningitis: “Seremos implacables, se hará justicia”. En primer lugar, eso esperan los hijos de las madres que han muerto por esta enfermedad. Segundo, las madres, padres y esposos que han perdido a sus seres queridos. Tercero, una sociedad dolida, frustrada y sin respuesta.

Si hay corrupción, que se investigue, si hubo negligencia, omisión o responsabilidad de hospitales privados, que se proceda conforme a Derecho. Cualquiera que sea la razón, nada justifica el infierno que están viviendo las familias afectadas por la enfermedad de la meningitis. Ojalá que López-Gatell, no tenga boca de profeta y nos espere una larga pesadilla.