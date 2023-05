¡Quemarán sus cuerpos, pero nunca quemarán sus ideas!

Estimado lector, impresionado por la situación política actual que priva en México, me dispongo a presentarle mi artículo que versa sobre las ideas, su expresión y la convicción.

La burla, el insulto, la exclusión social, la persecución e incluso la muerte, ha sido el sino de muchos pensadores a lo largo de la historia de la humanidad, cuyo único crimen fue el de pensar diferente.

Los motivos, aún, tienen su origen en las convicciones religiosas, razones políticas y también de carácter científico. Las ideas, convicciones y teorías diferentes, parecen ser el común denominador que se utilizaron para dar pie a las lamentables y tristes situaciones en comento.

A continuación, mencionaré a algunos de estos grandes personajes.

Miguel Servet (1598-1553). Este científico aragonés, hizo muchas aportaciones en el campo de la astronomía, meteorología, física, matemáticas, anatomía, medicina, entre otras más. La contribución más relevante fue sobre la circulación pulmonar. Justo en el libro en el que describe la circulación pulmonar, Servet expresó opiniones como que el bautismo no debe de hacerse a los niños, sino que debía ser un acto consciente a la edad adulta. Fue detenido en Suiza y después de un juicio fue condenado a morir, pero su muerte no fue en vano ya que muchos consideran que fue el inicio del debate sobre el reconocimiento de la libertad de pensamiento y expresión.

Dian Fossey (1932-1985), zoóloga estadounidense, dedicó y entregó su vida a la conservación de los gorilas de montaña de Ruanda y Congo. Población reducida por culpa de cazadores furtivos. Fue encontrada en su cabaña, asesinada a machetazos. Gracias a su trabajo, se ha logrado triplicar la población de gorilas de montaña.

Galileo Galilei. Filósofo, astrónomo, y matemático italiano fue acusado por la iglesia al indicar que la tierra giraba alrededor del sol. Enfrentó a la Inquisición Romana y accedió a declararse culpable a cambio de no ser ejecutado.

¿En el ámbito de la política y derechos humanos? Ni se diga. Sólo por citar, Nelson Mandela, Martín Luther King, Mahatma Gandhi, Malala Yousafzai, Rigoberta Menchú.

Entre los peores magnicidios de la Revolución Mexicana están el de los presidentes Francisco I. Madero y Venustiano Carranza, así como el de los líderes revolucionarios Emiliano Zapata y Francisco Villa.

Hay tantos personajes por recordar o conocer a lo largo de la historia humana del mundo, que replico, “la burla, el insulto, la persecución, la exclusión social e incluso la muerte, ha sido el sino de muchos pensadores a lo largo de la historia de la humanidad, cuyo único crimen fue el de pensar diferente”.

¿Nos estamos alejando de la idea para privilegiar a la acción? Sinceramente no lo sé. ¿Puede la idea por sí sola plasmar el cambio o la nueva perspectiva que necesita el mundo? Creo que no, es indispensable sine qua non la acción.

Sin embargo, pareciera que observamos muchas acciones sin ideas o ideas sin sustento. Con frecuencia se ha ensalzado la supremacía de las grandes ideas, de los grandes pensadores y eruditos que lanzaron al espacio nuevos conceptos, perspectivas y formas de pensar.

Pero señalo que también el mundo está repleto de grandes pensadores que nunca cristalizaron sus ideas. En este sentido, la teoría nunca estará por encima de la práctica. Ciertamente las ideas son terreno fértil para las grandes transformaciones y revoluciones, pero… son las acciones efectivas quienes dan vida, forma y realidad a las ideas, opino.

Es menester aceptar, creo, que en el mundo siempre habrá personas con ideas y formas de pensar y de hacer las cosas diferentes que la mayoría.

Tal vez, y sólo tal vez, sus ideas, sean la conciencia para ratificar o rectificar las buenas o malas ideas, o las cosas bien o mal hechas “Quemarán sus cuerpos, pero nunca quemarán sus ideas”.





¡Hasta la próxima!