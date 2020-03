¿Quién educa a la generación Z?

Con el advenimiento del Siglo XXI, a todas las personas nacidas entre los años de 1995 a 2010, se les denominó la Generación Z, que hoy son personas de 10 hasta 25 años quienes, al haber venido a la vida ya en plena era digital, no pueden pensar en el mundo sin Internet inalámbrico y sin redes sociales.

Se trata de preadolescentes, adolescentes y jóvenes que se pueden considerar como los verdaderos nativos digitales, que difícilmente podrían adaptarse a su entorno sin Wi-Fi, YouTube, Twiter o Instagram, pues les es vital estar conectados permanentemente de día y de noche. Ellos pueden usar hasta cinco dispositivos tecnológicos a la vez, lo que los hace totalmente dependientes de la tecnología.

Estas personas, casi desde que nacen, desarrollan rápidamente habilidades y hábitos para hacer múltiples tareas y procesar al mismo tiempo varias fuentes de información; por tanto, son más autosuficientes, autodidactas y están muy preparadas; tienen, también su propio vocabulario y formas de relación con los demás a través de los dispositivos móviles; a pesar de ello, buscan un mayor activismo social, a diferencia de sus predecesores, la generación millennial; les interesa integrarse a ambientes de trabajo creativos, con flexibilidad de horarios y de preferencia poder trabajar desde casa, lo que les permita una mayor flexibilidad con los demás ámbitos de su vida familiar o personal; y algo muy importante, su forma de pensar y hacer frente al mundo es diferente, y no solo quieren cambiarlo, sino que también quieren conocerlo, por ello les preocupa el cuidado del medio ambiente.

Aunque evidentemente tienen grandes ventajas para hacer frente a las tareas familiares, escolares o laborales, también es cierto que presentan algunos comportamientos que en ocasiones les generan ciertos problemas de adaptación a su entorno, pues son muy impacientes, en virtud de que están acostumbrados a la inmediatez como la norma de todas las cosas; por otra parte, aquejan falta de pensamiento crítico, pues no se dan el tiempo para reflexionar y/o analizar la gran cantidad y diversidad de información que procesan y pasa por su mente, proveniente de la multiplicidad de dispositivos móviles que manejan. Su capacidad de memorización se satura frecuentemente, lo que dificulta la retención y la evocación de la información o conocimientos que realmente son importantes para su formación.

La integrantes de la generación Z generalmente son individuos nocturnos, que ocupan las horas de la noche para revisar las cuentas de sus distintas redes sociales o fuentes de información; es decir, atienden primero sus intereses personales y después sus obligaciones familiares, escolares o laborales, porque cuando las van a realizar por lo general están cansados o aburridos, y siempre están posponiendo o postergando las tareas que les son ajenas o que consideran como obligación, no como atracción.

Por tanto, acusan una deficiencia en la formación del carácter, lo que los hace no querer aprender, no tienen una razón para aprender y como consecuencia, si no les interesa lo que los padres, maestros o jefes les proponen como tarea o aprendizaje, no lo harán.

Hoy día, la generación Z estudia la educación secundaria, la media superior y la superior, por lo que son los maestros de estos tipos y niveles educativos, quienes tienen la responsabilidad de acompañarlos en su trayecto escolar y mediar con ellos su proceso de enseñanza-aprendizaje.

Esto implica concebir la tarea docente con un nuevo enfoque, que implique un proceso de cambio en la gestión educativa y la intervención didáctica en el aula. Es decir, no basta ya con una didáctica activa, basada en un enfoque constructivista, socioconstructivista o socioformativo, se requiere pensar en enfoques alternos como la psicología positiva, que busca potenciar de forma equilibrada las fortalezas de la persona, con una visión más objetiva de sí misma, sin olvidar sus debilidades y los problemas u obligaciones personales.

La nueva tarea educativa requiere que los maestros, en su actividad didáctica en el aula, logren un equilibrio entre la formación del carácter y la formación del intelecto de los estudiantes, promoviendo en las distintas actividades de la tarea educativa actitudes como la autoeficacia, la agencia, la autorregulación, la autodeterminación, la autoevaluación y el control; y pensando en que la formación del carácter debe partir de la práctica de valores humanos: morales (respeto, justicia, responsabilidad, equidad) y de relación social (perseverancia, optimismo, disciplina, orden, coraje, trabajo en equipo), como base para el desarrollo socioemocional.

Está claro que los maestros tienen que estar en constante actualización, para conocer a sus alumnos (hoy la generación Z), estudiar los nuevos enfoques curriculares y adecuar su práctica docente a los nuevos tiempos. Conocer a los alumnos implica saber que muchos de ellos, a pesar de estar conectados, tener una gran actividad en las redes sociales o demostrar interacción con múltiples dispositivos móviles, acusan problemas de atención, están desmotivados, tristes o deprimidos, les falta autorregulación y definitivamente su capacidad de resiliencia está inactiva.

La falta de escucha e interés debe obligar al maestro, en principio, a dar un nuevo enfoque a la tarea escolar, que sea más interesante, creativa, innovadora y retadora; enseguida, focalizar la atención en aquello que es relevante de lo que se enseña: y especialmente, personalizar el trato con sus estudiantes, sacarlos del anonimato de la clase homogénea y ayudarles a proyectar sus potencialidades.

También, está claro que la autoridad educativa tiene la responsabilidad de encauzar y facilitar los procesos de actualización y capacitación de esos maestros (los de secundaria, bachillerato y educación superior) que tienen hoy la gran responsabilidad de educar y formar a la generación Z en las escuelas.

La formación permanente del profesorado tiene que incluir el uso avanzado de las tecnologías de información y comunicación, para al menos comprender cómo es que sus estudiantes hacen de ellas el motivo más importante de su existencia; considerar también la creatividad e innovación, como herramientas para transformar la clase en ambientes positivos de aprendizaje, con una fuerte carga de psicología humanista y psicología positiva; proporcionarles herramientas (métodos, técnicas, dinámicas) para la formación del carácter, la autodeterminación, la asertividad y la inteligencia emocional de sus estudiantes; finalmente, y tal vez lo más difícil, preparar a los profesores para que sean ejemplo, para que sean personas que inspiren a sus estudiantes a ser lo que pueden llegar a ser.

Después de lo escrito, es evidente que se requiere de un nuevo enfoque educativo y que los maestros enfrentan el gran reto de convivir, compartir, educar, formar y ser ejemplo de moralidad y proactividad para la generación Z.

La tarea no es simple, ni puede pensarse en que el sistema o la autoridad educativa vayan a generar las condiciones para que eso suceda; más bien, por experiencia propia lo puedo afirmar, depende de cada maestro, de cada director de escuela, informarse, actualizarse y autoformarse para hacer el mejor papel posible ante estos estudiantes que hoy demandan mayor atención y una ruptura con el sistema tradicional de enseñanza.