¿Quién perdió el debate?

Históricamente ha quedado demostrado que el supuesto ganador en un debate, rara vez obtiene la victoria el día de las elecciones. En el debate entre los candidatos presidenciales en 1994, Cuauhtémoc Cárdenas, Ernesto Zedillo y Diego Fernández de Ceballos, quien supuestamente ganó el debate, perdió la presidencia de la república. Hace unos días, la CORPARMEX organizó un debate ciudadano entre las candidatas y candidatos al distrito federal 04, considerado “la joya de la corona”. Dicho evento se realizó en el auditorio universitario de la UJED, la que dio todo su apoyo logístico y técnico para que canales de televisión y radio local pudieran llevar a cabo la transmisión. La UJED demostró una vez más la apertura democrática y plural que la caracteriza.

Participaron en este debate ciudadano la candidata conocida como “Marce”, Leticia Gamboa, Humberto Rosales Badillo y Martín Vivanco. Hubo dos moderadores, dos expertos y la participación de ciudadanos haciendo preguntas a los candidatos. Creemos, en referencia a las candidatas y candidatos en este debate, que no hubo ganadores ni perdedores, sino todo lo contrario. En un momento, el debate se centró en el candidato de RSP, Humberto Rosales Badillo. Este aprovechó el foro más bien para pedir el voto y no para debatir. No basta decir: “vamos a jubilar a los políticos de siempre, ellos ya tuvieron su oportunidad”. Lo que quiso decir fue: Quítense ustedes, ahora me toca a mí.

Como era de esperarse, en redes sociales donde aparece noche y día resultó ganador el exdirector de Obras Públicas Municipales en tiempos de José Ramón Enríquez. Por cierto, en esa época se inventaron los famosos “cazabaches” y ahora promete acabar con ellos.

Martín Vivanco, el candidato de Movimiento Ciudadano a diputado federal por el distrito 04, si no fue el ganador, resultó por mucho el mejor de todos. Martín tiene una preparación académica que pocos candidatos pueden presumir. Tiene licenciatura en derecho, maestría y doctorados en el extranjero. Le sabe a los temas de la política local y nacional. No cayó en las trampas de la provocación de Rosales Badillo, al contrario, con guante blanco, se las reviró. Pero eso no fue todo, hizo ver muy mal en varias ocasiones a los “expertos” que llevó la CORPARMEX: Alfredo García en seguridad y Esteban Calderón en economía.

Se supone en teoría que los dos expertos pondrían en aprietos con preguntas inteligentes y lógicas a los integrantes del debate. El experto en economía Ernesto Calderón le preguntó a la candidata de Fuerza Por México lo siguiente: “Si usted fuera diputada federal, ¿legislaría para que las remesas que mandan nuestros paisanos pasaran a formar parte de los recursos públicos del Estado?” Por supuesto, Leticia Gamboa no supo contestar la pregunta, pero lo más grave, el experto de la CORPARMEX nunca debió preguntar eso, sabiendo de antemano que esto no se puede. Al respecto, Martín Vivanco le aclaró al experto: “Eso jamás se legislaría, porque esos recursos son patrimonio de quien los manda y de quien los recibe”. Alfredo García también tenía que demostrar que es un brillante experto en temas de seguridad. Le preguntó a Vivanco: “Si usted fuera legislador, ¿qué haría con el tema de seguridad humana?”

Todos, no sólo Martín Vivanco, quedamos sorprendidos con la pregunta. El candidato de Movimiento Ciudadano se disculpó: es la primera vez que escucho ese concepto, seguramente se refiere a usted a temas relacionados con derechos ya establecidos en la constitución o leyes secundarias. Para algunos de los que vimos el debate, los perdedores fueron los expertos. De lamentar los errores ortográficos. Un debate no es para contar chistes o para hacer preguntas que sólo se prestan a la confusión.