¿Quién se sacará la rifa del tigre?

Ya falta poco para saber, en 20 días se terminarán las campañas y el 5 de junio por la noche nos daremos cuenta quién se perfila como ganadora o ganador al Gobierno del Estado. Y nos enteraremos quién se sacó la rifa del tigre, si Marina Vitela o Esteban Villegas.

Antes de entrar en contexto, nos queremos referir al caso Zacatecas. Cuando David Monreal Ávila, llegó el pasado mes de septiembre como gobernador, no encontró ni para prepararse un café, no había para pagar la nómina de los trabajadores y de los maestros.

Eso sin contar con la grave crisis de violencia que hace de Zacatecas el estado más violento del país. “Haiga sido como haiga sido”, la sociedad duranguense observa cómo se vive el tema de las finanzas públicas. No deseamos que se pueda repetir en Durango lo sucedido en Zacatecas.

También los ciudadanos comentan cómo y con qué, tanto Marina Vitela o Esteban Villegas van a cumplir sus promesas de campaña, si corren el riesgo desde el primer día recibir unas finanzas públicas prácticamente en ceros y una deuda que se arrastra desde los últimos tres sexenios. Como vemos, no se trata sólo de ser gobernadora o gobernador, y ojalá que el “amor” que sienten por Durango les sea suficiente para cumplir sus promesas.

Pero más allá de gobernar el Estado, se trata de que las promesas de campaña estén sustentadas para cumplirlas. Un ejemplo: en el Estado de Tamaulipas, donde también habrá elecciones el próximo 5 de junio, el candidato de la alianza Va por Tamaulipas ha prometido una tarjeta madre para darle a las amas de casa un salario de 3 mil pesos mensuales y un seguro de desempleo por la misma cantidad. Tamaulipas tiene muchos más habitantes que Durango, tiene una población de 3 millones 528 mil habitantes de acuerdo al INEGI.

También, de acuerdo a este instituto, en Tamaulipas hay 1 millón 595 mujeres. Si hacemos un ejercicio hipotético, si de esa cantidad 595 mil mujeres fueran beneficiadas con dicha tarjeta, ¿de dónde saldría el dinero para darles a las amas de casa 3 mil pesos mensuales? Haciendo cuentas aproximadas, serían 1,800 millones de pesos al mes y al año más de 21,000 millones de pesos. Así las cosas.

Y seguramente esa promesa se replica por el PRI, PAN y PRD donde van juntos. Como dice el refrán: hay mentiras piadosas, y otras perversas. Si hiciéramos un ejercicio de las promesas de quienes nos han gobernado los últimos tres sexenios, nos daremos cuenta de la cantidad de promesas incumplidas, y también nos referimos, por supuesto, a las y a los presidentes municipales que han acompañado a los gobernadores en turno.

Tal parece que las promesas y las mentiras son el pan de cada día en cualquier campaña electoral. Pero el problema es cuando cada vez prometen más y cumplen menos, mienten con facilidad con tal de llegar al poder. Pero también nosotros como sociedad, a la hora de ir a votar por esas promesas y por esas mentiras nos convertimos en sus cómplices, porque nos creemos de lo que nos dicen.

Como dijo el clásico: Para cambiar el Durango que nos merecemos sólo podemos hacerlo acudiendo a votar a las urnas. ¿Qué pasaría si votamos por el que promete y miente menos? Desgraciadamente en política no hay milagros. No importa si es que gana Marina Vitela o Esteban Villegas, lo que realmente interesa es que gobiernen para todos y no sólo para sus amigas y amigos, para sus empresarias y empresarios favoritos, Durango no le pertenece a un solo grupo, incluyendo los poderes fácticos, es de todos nosotros.

Por fortuna, cada vez Durango es una sociedad más politizada y resulta más difícil prometerle y engañarla.