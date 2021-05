¿Quiénes encabezarán las encuestas?

Sería bueno que el ingeniero Florencio Rodríguez nos diera su pronóstico de quiénes tienen más posibilidades de sacrificarse los próximos tres años por Durango, tanto a nivel local como federal. Esto no significa que todos los partidos tengan, para su consumo interno, sus propias encuestas y sus cálculos de quienes votarán el próximo 6 de junio.

Sin embargo, con toda seguridad el próximo 20 de mayo a más tardar, la sociedad ya tendrá definido por qué candidatas y candidatos votarán. Como dicen los clásicos, ese día será la verdadera encuesta.

Hay distritos locales y federales que son más importantes que otros por lo que políticamente significan. Sin duda, los 5 distritos locales acaparan la atención por lo que se jugará en 2022, todos ellos pertenecientes al municipio de Durango. El orden de los distritos locales no altera el producto. En el V distrito, la panista Patricia Jiménez, famosa por el “SEDECOGATE”, podría pagar caro. Primero por haber sido una de las cuatro distinguidas panistas que le tumbaron la candidatura a Minka Hernández, y de paso un golpe al círculo rojo del presidente municipal Jorge Salum. Y ya sabe usted, en las mejores familias, incluyendo las palomitas blancas vestidas de azul, se cobran facturas, o sea: Si no fui yo, tú tampoco.

En este distrito local el que ha sorprendido es Daniel Hernández Vela, el candidato de MORENA-PT, y ha prendido los focos rojos en el equipo de Patricia Jiménez, y más si se le agrega el fuego amigo que le puede cobrar la ofensa que le hizo a Minka Hernández. En el distritito I, las apuestas están a favor de Alejandro Mojica, quien busca por segunda vez llegar al Congreso del Estado. Para muchos, el distrito II, después del V, es el más importante.

Ahí vemos a Primitivo Ríos, el eterno candidato del PT, y aunque lo intente mil veces jamás regresará al Congreso local, los días de vino y rosas ya son parte de la historia. El Partido Verde en la candidata Jacqueline Carreón Lugo escogió a una mujer 100% comprometida con la ecología. Es una defensora de toda la vida del derecho de los animales a no ser violentados, ni sufrir o ser víctimas de actos de crueldad, y es la única candidata defensora de la vida de los animales.

Y ya encarrerado el gato, Hugo Rosales Badillo, quien asegura que será el próximo gobernador, tiene una excelente propuesta de campaña. Tiene a su hijo como su suplente y a su hermano Humberto Rosales Badillo para que ya siendo diputado federal lo ayude a

terminar con “los jodidos de Durango”. ¡Lástima, Margarito! En ese distrito II local, su adversario Ricardo Pacheco Rodríguez no es ninguna “perita en dulce”. Y si Rosales Badillo, como afirma, es el mejor abogado, no significa que sea el mejor político, y si de eso se trata, Ricardo le puede dar un curso. Dice el candidato de Redes Sociales Progresistas que él no vuela en aviones comerciales porque tiene su jet privado. Dicen que en política, en ocasiones, como dijo Luis Arcaraz: “el dinero no es la vida, es tan sólo vanidad”.

Ahora pasemos a darle un vistazo al tema federal. El más importante de todos es el 04.

Hasta hace unos días, Gina Campuzano andaba en las nubes, pero de pronto le pasó como la canción de Cornelio Reyna: “Me caí de la nube que andaba, como a 20 mil metros de altura”, y ya se veía cobrando la primera quincena en San Lázaro. Con la aparición del candidato de Movimiento Ciudadano se le vino el mundo abajo, y usted sabe que caballo que alcanza gana. Según se dice, Martín de manera sorpresiva puede convertirse en diputado federal por el distrito 04. Habrá que esperar a la mejor casa encuestadora: La sociedad.