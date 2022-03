¿Quiénes son los hipócritas?

La semana pasada, ante el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania, los seguidores de AMLO comenzaron a enviar un “meme” con el siguiente texto: “Piden “paz mundial” pero no les gusta el discurso de “abrazos no balazos” de nuestro presidente, hipócritas”.

A lo que este humilde aprendiz de escritor, me permití contestar: “Pobres ignorantes que confunden la gimnasia con la magnesia, como comparar la paz social que se logra haciendo valer las leyes existentes y respetándolas, a la invasión arbitraria a un país independiente y soberano. No me extraña hayan votado por ya saben quién”.

Definitivamente, si es que están conformes con las dádivas grandes o pequeñas que, para tener votos a favor ha creado el presidente a diestra y siniestra, es posible aceptar la ceguera que evidentemente presentan los chairos, y saber que su rastrerismo es auténtico, porque, tanta ignorancia de verdad, no creo sea posible.

Un dilecto amigo, en atención a alguno de mis artículos en los que hago mención de las mentiras y tonterías que cotidianamente se dicen y se hacen desde la Presidencia de la República, me indicó que yo le preocupaba, pues al parecer tenía una fijación en contra del presidente.

La verdad, lo que debería de preocuparnos a todos es, tanta carga de lambisconería, ratrerismo y crasa ignorancia de los seguidores del peje, pues sabemos que la lisonja y el halago reemplaza a la verdad, fortalece el ego de los inseguros y adormece la conciencia de los gesticuladores.

Y, tanto como recibir o repartir lisonjas, es una forma de corrupción- La lambisconería y el rastrerismo es una moneda de cambio que genera intereses; pero una preocupación mayúscula que sí debería pesar a mi dilecto amigo y a la ciudadanía en general, es ver la ruina en la que ha estado dejando al país el presidente.

Si con tanta vehemencia reclaman los chairos como positiva la sentencia de “abrazos, no balazos”, existen muchos veredictos dados por el presidente que han sido incumplidos, y hasta juramentos no realizados, en los que pudieran despejar de sus ojos, la viga que les impide mirar.

El día dos de octubre de 2019, en su aburrido sermón de la mañanera, el presidente resolvió lo que transcribo textualmente: “¿Qué les diría yo a los que se tapan la cara y se encapuchan y hacen todos estos actos? Que tengan cuidado, porque en una de esas, este, los voy a acusar con sus mamás, con sus papás, con sus abuelos. Porque estoy seguro que los abuelos, los papás y las mamás, no están de acuerdo. Me dejo de llamar Andrés Manuel. Estoy seguro que los ven o los verían como malcriados, que no deben de andar haciendo eso, les darían hasta sus jalones de orejas, hasta sus zapes. Eso también”.

Considero también, que se reúnen la ignorancia y la lambisconería, en los 58 senadores de Morena que al dar su respaldo al presidente el día 16 de febrero del presente año, indicaron que “el presidente Andrés Manuel López Obrador encarna a la nación, a la patria y al pueblo”, con lo que pudiera otorgárseles el Doctorado Honoris Causa en Lambisconería, con la mayor dosis de ignorancia.

Y así como se expresan los chairos, los legisladores de Morena, con esa misma categoría lo hace su presidente, en donde su pobreza de lenguaje, arrogancia y soberbia se manifiesta desde el: - “Me canso ganso”, pasando por lo pronunciado el 10 de febrero de 2020, en donde indicó: “El corrupto, está quedando mal visto, estigmatizado. ¡Fuchi caca!”.

O bien, apareciendo como el gran mentiroso, falso profeta y absurdo mesías, a quien se le descubre actos de corrupción, y en vez de justificar mediante pruebas (lo que nunca ha hecho en sus acusaciones o excusas), se lanza a eliminar con todo a quien hizo el descubrimiento de la casa gris donde vivió su hijo José Ramón.

Ahora a mí si me preocupa que, por ignorancia y lambisconerías nuestro país esté quedando en la ruina, pero entonces y ante todas sus farsas:

¿Quiénes son los hipócritas?