Es imposible entender una pregunta tan extraña fuera de su contexto. Según el relato de los evangelios, María y los hermanos de Jesús estaban fuera de la casa donde estaba predicando y querían llevárselo con ellos porque pensaban que estaba “extenuado”.

Dice el texto que tanta era la actividad que ni siquiera pudieron comer. En otras palabras, le tuvieron “compasión”. Desde que contraje matrimonio me sucede algo curioso: Cada vez que voy a mi casa paterna, mi mamá me cocina como si fuera el “fin del mundo”.

Ella cree y piensa que yo estoy mal alimentado. No porque dude de las cualidades culinarias de mi esposa, a quien ama y respeta, sino porque conserva una idea que se hizo de mis tiempos de estudiante donde me veía comer mal, a deshoras y poco. Ella se “compadece” de mí: “pobre mi niño (de cincuenta años) que no come”.

Las madres generalmente nos ven a los hijos “indefensos”, “pobrecitos”. Ellas se quedan con la imagen de “mi bebé” lo cual favorece considerablemente a la mala relación suegra-nuera. Sumado esto al hombre indeciso para “romper” con esta relación enferma, nos encontramos con una alianza madre-hijo, que hace que la madre intente “competir” con la nuera. ¿Quién va a poder competir con la suegra en la cocina, en la plancha, en la “atención”? ¡Por supuesto que nadie!

En este caso Jesús no está casado, así que el peligro de la competencia no se da con otra mujer, sino con la nueva familia que ahora rodea a Jesús: sus discípulos. Jesús está definiendo los límites de su nueva familia. No está relegando el amor que le tiene a su madre, sino por el contrario, elevando el de sus discípulos. María no se ofendió, no intentó competir con la nueva familia de Jesús, sino que se consideró parte de ella, es por eso que nunca lo abandonó y estaba entre los primeros ciento veinte que recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés.

“¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?... pues cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre”. (Marcos 3:33,35)





leonardolombar@gmail.com