¿Quiénes son y por qué marcharon?

La cuestión del título de este artículo, podría tener mil respuestas, que obviamente estarían enfocadas a desmenuzar las razones por las que marcharon sus protagonistas.

Que de entrada el INE es la bandera perfecta y el pérfido pretexto para írsele al presidente una vez más a la yugular. Pero: ¿Quiénes son esos, que ayer los vimos marchar, gritar y sudar?

Son los que antes se oponían a las marchas y que incluso llegaron a proponer que éstas se prohibieran, porque obstaculizaban el paso de sus lujosos vehículos, desde los cuales utilizaban escandalosamente el claxon, para mentarles la moder a los que se manifestaban en contra del presidente, al que ellos defendían y que ahora no se miden para denostar al actual, porque no cede a estar bajo su voluntad.

Son aquellos que detestaban las marchas chusmeras, porque contaminaban y deshonraban el suelo que ellos consideran de su propiedad y exclusividad, pero que ahora están dispuestos a rebajarse, imitando y acarreando a los chairos para darle al presidente una taza de su propio chocolate, la que sin duda disfrutó, porque ahora están sabiendo lo que es “odiar a Dios en tierra de indios”.

Son aquellos que en el 2000 sacaron a patadas al PRI de Los Pinos, con el respaldo financiero de “los amigos de Fox” regenteados por Lino Korrodi, y que el IFE, hoy INE, nunca se dio por enterado, porque los intereses de la derecha estaban más que satisfechos. Pero la maquinaria de las pifias y los fraudes con el tiempo se fue desajustando y ahora que se pretende reparar, salen a las calles para evitarlo, porque saben que aún desvencijada a ellos sigue sirviendo.

Salieron a las calles aquellos que en el 2006 manosearon a sus méndigas el INE y hoy marcharon para que no se toque, porque sería la única forma de asaltar de nuevo el poder, el cual extrañan, porque el privilegio de mandar ahora no está en sus manos y eso los obligó a salir de sus burbujas de confort, para poner a salvo del incendio la única nave que garantiza su regreso.

Marcharon aquellos que han hecho de la democracia un gran negocio y que no van a permitir que entre en el juego peligroso, de la terrible pretensión gubernamental de estropearla. Porque eso se asevera sin titubeos; el presidente trata de someter al INE a sus designios, lo que no están dispuestos a permitir que en ese tenor los de ellos sean sustituidos.

Marcharon aquellos que fingen demencia ante los resultados demoledores de una encuesta, que el mismo INE en su desesperada búsqueda encontró y que a decir verdad desautorizan a los apóstoles de su defensa, porque la población está de acuerdo en la necesidad de una reforma. No sólo eso, sino que piensa que el INE y sus vacas sagradas son muy costosas y que los partidos reciben muchísimo dinero y que por lo tanto urge la renovación de la insigne e intocable institución.

Marcharon aquellos a los que ya no les queda duda que el presidente está en la lona y en medio de su fracaso, intenta controlar las elecciones las que ya siente perdidas. Tantas veces han apostado al fracaso terminal que se cree que esta marcha es el principio de su final, porque la reforma que intenta recrear las trampas del pasado ya no funcionan, aseguran los que las aplicaron.

Hoy es más que obvio, que los marchantes de la derecha no están dispuestos a levantar la democracia que ellos mismos aplastaron, sino a descarrilarla en la medida que AMLO pretende resarcirla: Prescindiendo de los Pemexgate, monederos electrónicos, tarjetas rosa y madre, dinero del crimen organizado, que fluye a aquellos que lo adoran, aunque sean santos de peligrosa devoción

Convencidos de que ahora defienden las libertades que nunca respetaron y que ahora les lastiman, porque los pone en riesgo de no recuperar el poder a corto plazo. De ahí que se lanzaran a tomar las calles donde la bandera de sus batallas es la democracia y la corrupción el vehículo del triunfo. Se lanzaron a las calles para describir y testimoniar, que las pifias del pasado que AMLO pretende imponer, no funcionarán si ellos no le dicen cómo.