Quiérete por lo que eres

Nos pasamos media vida queriendo ser diferentes a como somos, comprometiendo nuestro equilibrio emocional, porque queremos tener un cuerpo distinto al que tenemos, maquillar nuestros defectos, potenciar lo que nos falta y en definitiva ser quienes no somos.

Y este empeño de estar peleado con uno mismo sólo nos genera malestar, a veces injustificado. La vida a veces es más simple, hay que querernos por lo que somos.

Cuando se trabaja el amor propio sin darnos cuenta estamos mejorando nuestra salud física y también emocional, ya que querernos a nosotros mismos nos ayuda a estar y sentirnos mejor por dentro y por fuera, sobre todo, porque las personas podemos ser nuestros peores críticos e incluso nos podemos juzgar continuamente casi sin darnos cuenta.

Cualquier imperfección se puede multiplicar con la edad o comenzar a desaparecer si aprendemos a querernos, si consideramos que todos envejecemos con el paso de los años y es necesario sonreír para que estos cambios no nos afecten más de la cuenta, lo que mejora nuestro amor propio y mejorará también nuestra salud.

Debemos aceptar lo que tenemos, no hay que querer más, ni querer lo que tienen los otros, por lo que debemos ser agradecidos con lo que la vida nos ha dado, sentirnos afortunados por tener una familia que nos quiere, un techo donde dormir cada noche y una mensa donde comer.

Así, es necesario aceptar la realidad en la que vivimos para poder sentirnos bien con nosotros mismos, sobre todo, si consideramos que las circunstancias de la vida cambian continuamente, tanto en el interior como en el exterior. La mayoría de las personas están demasiado ocupadas y concentradas en ellas mismas que se olvidan de quererse realmente sólo por el “qué dirán o pensarán los demás”.

Nos han enseñado a valorarnos a través de metas externas poco accesibles para la mayoría de la población debido a que la sociedad vive instalada en un malestar general por metas que nos aportarían un dudoso bienestar y que en cualquier caso se encuentran en el futuro. Vivimos mucho mejor que hace años, pero somos mucho menos felices.

Hay que sonreír sin importar nada más y si tenemos errores, aprender de ellos para convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos.

La idea que cada uno tenemos de nosotros mismos define nuestro autoconcepto, si somos capaces de valorar nuestros aspectos positivos, aceptando nuestras limitaciones, tendremos una buena imagen personal, en comparación a que si nos valoramos solo por aspectos negativos, nos sentiremos a disgusto, lo que nos llevará a no poder aceptarnos y de ahí, a no querernos.

Cada uno de nosotros somos únicos en cualidades, pero muchos no sabemos darnos el valor adecuado, si no nos valoramos no es porque los demás no lo hagan, sino porque nosotros mismos no lo hacemos en la medida suficiente.

Cuando nos valoramos, entran en juego nuestras características personales y la forma que tenemos de relacionarnos con nosotros mismos, sobre todo, cuando esta valoración determina que podamos aceptarnos como somos y sobre todo que nos queramos por lo que somos.

Así, valorarnos significa creer que somos capaces de afrontar la vida.