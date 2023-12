Quinto informe y balance de la UJED

Sin duda, el quinto informe del rector de la UJED Rubén Solís Ríos, podría ser muy importante en la recta final al frente de la más importante universidad pública del Estado de Durango. No sería malo recordar, que Rubén Ríos en su momento, obtuvo la votación más alta en la historia de la UJED para llegar a la rectoría. Muchos fueron los factores que influyeron para lograr dicha votación, entre otros, el golpe que se le dio desde el congreso del Estado a la autonomía universitaria, y la crisis política y financiera que heredo el actual rector.

También la UJED, por su importancia y lo que representa para la sociedad, pero sobre todo para la clase política local, intereses de grupos dentro y fuera de nuestra alma máter, lo que decía aquel comercial: el blanco de las miradas. En este contexto, el reto más grande para el rector, han sido dos ejes principales; el académico y el financiero. Tampoco se puede dejar de mencionar, los asuntos sindicales, administrativos, así como, estar pendiente del desempeño de los directores en sus respectivas escuelas y facultades. Por estos motivos, se tiene que tener un manejo político al interior de la UJED, para que haya gobernabilidad y estabilidad en la máxima casa de estudios.

Si nos enfocamos al tema académico de la UJED, entre otras cosas, se logró que nuestra alma máter sea la única institución pública del Estado, en obtener una evaluación otorgada por lo comités interinstitucionales para la evaluación. Este rubro, se debe reflejar en los hechos, un logro tan importante en dicha acreditación de gestión institucional, no es cosa menor. En este aspecto el compromiso social que la UJED tiene con la sociedad duranguense sería dar servicios en

beneficios de toda la comunidad. De acuerdo a los datos del informe del rector, más de 116 mil personas se han visto beneficiadas por ejemplo; en asesoría jurídica, consultas dentales, incluyendo terapias físicas y psicológicas entre otras.

Un dato que podría tranquilizar a la comunidad universitaria sería por supuesto, el dictamen aprobado por la auditoria superior de la generación, donde no se encontraron observaciones a las auditorias internas a las aportaciones del ejercicio 2022. Aunque Rubén Solís no hizo mención en el tema de los aguinaldos y otras prestaciones por su estilo personal, a la hora de ejercer su autoridad como rector, en este sentido creemos que los trabajadores deben estar tranquilos. Entendemos que hay promesas y facturas pendientes por pagar en las instancias estatales y federales, que no han sido cubiertas, por esta razón el rector y su equipo han hecho todo para darle lo mejor a la comunidad universitaria y a la misma sociedad duranguense.