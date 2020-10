Razones y sentimientos

Un día después de la elección en Hidalgo y Coahuila, el lunes 19 de octubre, el diputado federal, Ismael Hernández Deras y Gustavo Lugo Espinoza se reunieron en casa de este último a media tarde. Los temas, en una plática de dos, difícil –o imposible- conocerlos, pero sencillos de intuir.

La relación entre ambos viene de décadas atrás; con encuentros y desencuentros políticos pero con una amistad que los ha trascendido. Una reunión entre compañeros de partido no tiene nada de raro; entre amigos, menos aún. Lo raro está en que el anfitrión niega el hecho cuando está completamente corroborado.

Y es que tal vez, esta reunión tenga sus orígenes en otra que se suscitó tres meses antes, aproximadamente.

Hasta el restaurante del hotel Holiday Inn, llegaron casi puntuales todos a la cita, reconocidos militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Todos ellos ex presidentes del partido, ex legisladores locales o federales y dirigentes sectoriales…

Ahí, discutieron sobre la posibilidad de una salida en grupo del PRI, también sobre la posibilidad de fortalecer a un partido incipiente en Durango frente a la falta de espacios y oportunidades en el partido de sus amores.

Con el tiempo, no mucho por cierto, supimos de la escisión de Oscar García Barrón rumbo a Movimiento Ciudadano (MC) y los rumores fuertes con el mismo derrotero de Gustavo Lugo Espinoza. Hasta el momento y en los hechos, sólo uno se ha ido; de otros, no sabemos… aún.

Hubo quien o quienes manifestaron no verse fuera del PRI, pero apoyarían desde afuera.

Eran seis y, entre ellos, analizaron la situación actual del Revolucionario Institucional, la falta de movilidad y activismo de los sectores y organizaciones en este tiempo que, por primera vez, el PRI es oposición en el estado; la falta de interés y, otra vez, la ausencia de oportunidades y apertura de la actual dirigencia estatal.

Coincidieron en que no se trata de ánimos personales contra Luis Enrique Benítez Ojeda, como también coincidieron en que la falta de orden y ánimo de inclusión trastoca sus deseos de mantenerse en las filas del tricolor. Esos serán los factores que determinen su decisión; nada escrito en uno u otro sentido pero, Movimiento Ciudadano sería el destino: eso sí está determinado.

Ismael Hernández Deras podrá estar físicamente fuera del Estado, pero sus antenas están prácticamente intactas y, seguramente hasta sus oídos llegó la versión de tal encuentro.

Sin que haya trascendido -hasta el momento- otra reunión personal del también dirigente nacional de los campesinos adheridos al PRI con otro (s) de los involucrados, no es muy difícil pensar que Ismael está tejiendo fino. Que su idea de mantener lo más unido posible al priismo de frente al proceso electoral del 2021 es firme y está haciendo la tarea, sólo interrumpida por el contagio de Covid-19 anunciado por él mismo hace unos días y del que, por fortuna, se recupera satisfactoriamente.

Lo que sí se supo y ya dimos cuenta de ello, es del acercamiento que tuvo con Esteban Villegas Villarreal en agosto pasado y en el que acordaron seguir reuniéndose al menos una vez al mes. No hay certeza en el seguimiento de ese acuerdo; pero sí es visible, que los rumores de la potencial salida del PRI del legislador local han disminuido ostensiblemente. ¿Casualidad o causalidad? Sólo en determinados niveles lo saben.

De regreso a la reunión objeto de estas líneas, no sería nada extraño que el ex gobernador le haya propuesto a Lugo Espinoza interceder ante las instancias nacionales para garantizarle un espacio de participación en el 2021, aunque no se trate de una candidatura propiamente. Se trataría de mantener a una de las figuras más representativas y combativas del priismo estatal y local entre filas. No puede descartarse que lo siga haciendo con otros, una vez se reincorpore de nueva cuenta a sus actividades, pero Lugo, debe ser prioridad.

Algunos tienen sus razones para irse, al menos para los seis que se reunieron hace cosa de tres meses; pero también hay sentimientos que los motivan a quedarse, al menos para cinco de esos seis.