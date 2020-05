Recordando a Rodolfo Elizondo y las pláticas Lety Herrera/Ismael

El de Rodolfo Elizondo es otro de los nombres que se mencionan como posible candidato al gobierno de Durango, y no tiene nada de raro pues incluso Cuauhtémoc Cárdenas a sus 86 años de edad está en la lista de los aspirantes a la presidencia, y entre los dos finalistas para la candidatura de los demócratas en los EUA, el que quedó en segundo lugar tiene 76 años y se define como “socialista democrático”, el senador Bernie Sanders, y el que ganó, Joe Biden, que fue vicepresidente con Barak Obama, es el demócrata liberal que intentará derrotar a Trump y tiene 78 años. Nelson Mandela fue presidente de Sudáfrica cerca de sus 90 años de edad, los mismos que tenía Fidel Castro al morir.

Para las personas de diversas edades está clara la trayectoria de Rodolfo Elizondo y que en los primeros años de la reforma política acabó beneficiando al PAN, aunque surgió para intentar incorporar a la legalidad a los jóvenes izquierdistas que organizaron grupos armados, pero Rodolfo, a sus 36 años y sin haber participado en política antes, aceptó la candidatura a alcalde en 1983.

No sabemos cuántos recuerdan el movimiento nacional para que se respetara el triunfo de don Luis H. Álvarez en Chihuahua en 1986, que según las actas había ganado el PAN, pero el PRI se resistió a entregar gubernaturas, de modo que Elizondo no pudo llegar al cargo ni en 1986 ni en el 92 tampoco don Luis, que recibió la visita en su huelga de hambre del ingeniero Heberto Castillo un talentoso y respetado personaje que fundó el Partido Mexicano de los Trabajadores en 1972, saliendo de la cárcel por su participación en el movimiento de 1968.

Resumiendo las cosas, Rodolfo ganó la alcaldía en 1983 y fue candidato a gobernador en 1986. Luego fue diputado federal en la legislatura 1988/91, coincidiendo y haciendo amistad con el diputado por Guanajuato, Vicente Fox, al que convenció Manuel Clouthier de entrarle. Y Elizondo tomó una decisión muy importante en 1993, que fue competir por la dirigencia nacional del PAN, con quien también fue diputado, Carlos Castillo Peraza, uno de los principales intelectuales del PAN, y aunque era muy difícil ganarle luego de consultarlo con algunas personas, decidió que le convenía intentarlo, y aún perdiendo le dieron el cargo de Secretario de Relaciones Internacionales del PAN, puesto que había ocupado el que ganó la dirigencia panista, don Carlos, al frente del PAN 1993/96, y Elizondo vuelve a ser diputado federal en 1994 y de los únicos senadores de tres años que hemos tenido, en 1997/2000, coincidiendo ahí con la increíble carrera de Judith Murguía y Samuel Aguilar, por cierto, estando Samuel en la larga lista de precandidatos al gobierno de Durango.

Haber coincidido como diputado con Fox, llevó a Rodolfo a ser el Coordinador de la exitosa campaña que llevó a don Vicente Fox a Los Pinos, en el mismo año 2000 en el que ganó Andrés Manuel la gubernatura del D.F. al brillante abogado Santiago Creel, quien fue nombrado Secretario de Gobernación por Fox, cargo que hubiera podido ser para su jefe de campaña Rodolfo Elizondo, quien ocupó la Coordinación de Comunicación y después secretario de Turismo, donde continuó con Calderón, pudiendo ser precandidato a la presidencia en el 2012, pero dejó el cargo inexplicablemente. Siendo el durangueño crecido en las calles de Durango que más alto ha llegado.

El otro durangueño con una carrera extraordinaria es Ismael Hernández Deras, quien todavía ocupa un alto cargo en el PRI como dirigente nacional de la CNC, cargo que nada más había tenido el exgobernador Maximiliano Silerio, de modo que Ismael es precandidato natural a la dirigencia nacional del PRI, por lo pronto seguramente repitiendo además como diputado federal, y es el priista que cuenta con un importante número de miembros activos, como Benítez en la dirigencia del PRI, los de la CNC en Durango, y muy diversas y amplias relaciones, incluyendo a sectores empresariales y de todos los estratos de la capital y del estado, incluyendo Gómez Palacio, por eso tienen que empezar las pláticas entre Lety Herrera e Ismael.

Un PRI dividido, por supuesto que no tiene en verdad posibilidades de recuperar la gubernatura. Si la señora Lety Herrera no busca la comunicación y los acuerdos, desde con los Rebollo y desde luego cuanto antes con Ismael, estará indicando que hasta aquí llegó su carrera política. Y ella tiene a Jorge Mojica, una buena carta para la alcaldía de la capital, no es solamente Luis Enrique precandidato, es decir las pláticas son indispensables porque es el partido que tiene que trabajar unido, cuanto antes.

Y lo mismo les pasará en el PAN, si no tienen un candidato de pleno consenso, naturalmente que pueden no ganar. Tiene que reaparecer Gina Campuzano, y todos los grupos llegando a acuerdos, porque ahí también están como en todos los partidos, con fuertes desencuentros.

En MORENA tienen en el diputado Iván Gurrola a un buen precandidato para la presidencia municipal de Durango, en especial si la postura de la senadora Margarita Valdez es la de ser candidata a la gubernatura o continuar como senadora. Tanto ella como Iván realizan muy buen trabajo. Pero lo que sería lo ideal es la alianza con el PT.

Y falta mencionar al partido Movimiento Ciudadano, por la obsesión política del Dr. José Ramón Enríquez, quien si ve que los del PRI no se ponen de acuerdo, se le abre la oportunidad de competir con ciertas esperanzas, pero acaban de comentarme que destituyó a Martha Palencia como coordinadora de regidores, y ella podría ser una buena carta por la alcaldía de Durango. Este hombre puede ser otro que con su senaduría termine su carrera, pero sin duda está en la lista.

Y ya vimos que en el caso de Gonzalo, si compiten el PT y MORENA juntos, mejor todavía si desde las elecciones del 2021, pero si en la lucha por la gubernatura van por separado, los dos podrán perder. Es que Marina Vitela necesita dos muy buenas cartas para las alcaldías, sobre todo de Gómez y la capital, pero de todo el estado, y no será nada fácil presentarlas. Y para acabar pronto, ni unidos está asegurado el triunfo.

Sin unidad en los partidos y alianzas fuertes, el estado de Durango tendrá autoridades muy débiles, en momentos que requieren mucha fuerza, en lo que será la reconstrucción de la economía del estado, del país y del mundo; reorganización general que le tocará precisamente al próximo gobierno.

Una ventaja, que en las precandidaturas a la gubernatura, la mayoría de los aspirantes ya tuvieron la experiencia de haber sido presidentes municipales, y la peor situación, que en lugar de un esfuerzo constructivo, se tienda a obstaculizar el trabajo de los que ganen con poca fuerza por la dispersión del voto.