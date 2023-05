Recorriendo...

REGIÓN SIERRA, Dgo. (OEM).- Help. Help. Help, exclaman los integrantes de la brigada rural contra incendios, que tiene su base en las localidades canatlenses de Veintidós de Mayo y Benjamín Aranda, que piden a las autoridades los equipen para hacer su trabajo de mejor manera.

Y es que para ese peligroso quehacer solo les faltan las botas, cascos, camisolas, lentes y guantes, solo eso les falta, además del salario, que se lo ganan a pulso al enfrentar las llamas.

Sin duda una tarea para la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente, que es la entidad estatal encargada de estar al pendiente de la preservación y cuidado de lo que su nombre indica.

Será importante que se lo hagan saber al Gobernador Esteban Villegas Villarreal, para que gire instrucciones y el clamor de los brigadistas sea escuchado.

También será importante si cuentan con el respaldo del Seguro Social y dicho con todo respeto, seguro de vida, para una labor que es peligrosa e impredecible.

Entre el discurso y el hecho hay mucho trecho; sin duda en las políticas públicas hay prioridades y ninguna más importante que el cuidado de vidas humanas y enseguida, del medio ambiente.

También habrá qué conocer las condiciones bajo las cuales participa el gobierno municipal en esta valiosa importante labor de la prevención.

Al igual que los desbordes de agua en el arroyo Mimbres, pareciera que los incendios también obedecen a ciclos, recordando que en este momento hay un gran incendio en la región sur de Canatlán y hace exactamente un año se tenía otro gran incendio en la zona de la Mesa del oso.

Ciclos que también se observan en los desbordamiento de aguas en el arroyo Mimbres y un poco menos en el Río La Sauceda, que son los acompañantes de ciudad Canatlán; uno al norte, el otro al sur de la mancha urbana.

A propósito, de la mejor fuente se conoció que el gobierno de Canatlán y la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado firmaron convenio por el cual, la Secope prestará una máquina a la administración municipal, para proseguir los trabajos de desazolve en el arroyo y con ello buscar preserva la seguridad y el patrimonio de cientos de familias que habitan los conjuntos habitacionales construidos muy cerca del paso del agua que baja de la presa El Baluarte.

A esperar que los trabajos preventivos reinicien y culminen, lo que sin duda representará una estrellita para el gobierno municipal y su presidente Ángela Rojas Rivera.

Si como los pronósticos lo mencionan, será una temporada de lluvias extensa, habrá que pedir a los organismos responsables de prevenir siniestros y proteger a la ciudadanía, de que las crecientes no vuelvan a dar madruguete……A esperar para comentar.