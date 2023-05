Recorriendo...

REGIÓN SIERRA, Dgo. (OEM).- Dicen que también hay que contar las buenas y en ese sentido pudiera calificarse la respuesta rápida de la empresa minera Real del Oro, filial de Argonaut Gold en el municipio San Juan del Río, que dio respuesta muy rápida a los trabajadores mineros que laboran en el ejido San Agustín de Ocampo.

Mineros pertenecientes a la Federación Nacional de Sindicatos Independientes iniciaron paro de labores a las siete de la mañana del domingo y para las seis horas ya estaba el acuerdo entre empresa y sindicalizados, una muestra que cuando hay voluntad y capacidad las cosas transitan mejor. Nomás lo que es.

Otro ejemplo de respuesta rápida lo dio Claudia Hernández Espino, Secretaria de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Estado, quien de manera muy efectiva respondió a la queja de brigadistas canatlenses, de falta de pago salarial y del equipo de trabajo.

Pudiera pensarse que son temas que no debieran hasta esa situación, pero también se recuerda que los dineros del gobierno estatal los maneja la Secretaría de Finanzas y es ahí donde se reciben órdenes para saber cuándo, cuánto, dónde y a quien, así de esa manera.

Más allá de esto, la respuesta de Claudia fue inmediata, lo cual se reconoce y valora.

En Canatlán, el ayuntamiento reconoció el quehacer de doce trabajadores de la educación, en una ceremonia oficial enmarcada en sesión solemne, con la presencia de nueve de los once concejales, faltando Andrés Vázquez Gurrola y Guadalupe Valenzuela, lo que no dejó de extrañar, sabiendo que sesiones solemnes son como cuatro en el año, si no es que solo tres: Informe de gobierno municipal, aniversario de la ciudad y reconocimiento a los Maestros.

Por cierto, el mejor de los comentarios para el Secretario General de la Sección 44 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, Efrén Estrada Reyes, quien como orgulloso canatlense estuvo presente en la celebración, no en el lugar que merecía, como dirigente magisterial estatal, pero eso sí, con el trato sencillo que le caracteriza.

Pareciera que aquello de no ser profeta en su propia tierra se mantiene sigue vigente aquí, allá y en muchos lados, pero lo realmente importante es que ahí estuvo Efrén, como en años anteriores.

Muy emotiva la ceremonia y mejor aún la convivencia de la cena / baile, para los homenajeados y su respectiva familia. Un bonito evento. Clap clap clap para la administración municipal y los organizadores, entre ellos la Maestra Estela Montes y Alvan Ontiveros Vizárraga, entre otros.

Extrañó la ausencia del diputado local José Ricardo López Pescador; sí estuvo la legisladora Sughey T. Rodríguez y Alejandra del Valle, gentil diputada gomezpalatina.

A Ricardo se le recuerda como uno de los oradores en la ceremonia del pasado, quizá el mejor de los oradores, por su contenido, recordando entonces que Canatlán es el más o de los municipios que más trabajadores de la educación tiene, en relación a su población.

Se recuerda que en Canatlán está la gloriosa Escuela Normal Rural J. Guadalupe Aguilera, que más allá de algunos acontecimientos estudiantiles, mantiene su grandeza y eso sin duda es factor para que haya muchos maestros en Canatlán.

Digo, si se califica a una institución por errores de sus integrantes, las religiones y prácticamente todas las instituciones, habidas y por haber, saldrían muy raspadas, por lo que no debe olvidarse que el humano es perfectible y que es muy arriesgado enjuiciar de manera generalizada. Pero bueno.

También estuvo presente Carlos Valdez Ramírez, jefe de la ORAE en Santiago Papasquiaro, representando al Gobernador Esteban Villegas Villareal, lo hizo muy bien. También se extrañó la ausencia de Julio César Sandoval, jefe de la OMAE Canatlán.

¡!! HELPME, HELPME, HELPME ¡¡¡, claman vecinos del poblado El Presidio por la falta de presión en el servicio del agua potable, sobre todo quienes viven en la parte poniente, no se diga los del predio nuevo, donde al parecer no alcanza a subir.

Se conoce del trabajo intenso que realiza Joel Rodríguez al frente del Sistema del Agua de Canatlán y sin duda que hará lo que a su alcance esté por brindar servicio o al menos, hacerles saber las causas, recordado que en los meses de estiaje baja el nivel del agua.

A esperar que los vecinos del Presidio cuenten pronto con un servicio normal del agua potable. A esperar para comentar.