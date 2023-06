Recorriendo….

REGIÓN SIERRA, Dgo. (OEM).- ¿Cuándo llegará la cultura de la semaforización a Canatlán?

Conforme pasa el tiempo, pareciera que se acrecienta la distancia entre Santiago Papasquiaro y Nuevo Ideal respecto a Canatlán, en la cultura de la semaforización, que es el dotar a la vía pública de semáforos.

Estos tres municipios, junto con Tepehuanes y Guanaceví, representan la puerta de entra y salida entre las regiones de las quebradas y el centro del Estado, el corredor del noroeste, donde alguna vez Canatlán fue un referente como municipio fuerte y con mucha fuerza política, recordando el número de diputados que se generaba, inclusive Senadores de la República.

Con un año difícil en el sector comercial, a decir de funcionarios y prominentes comerciantes locales, con el respaldo venido a menos al sector frutícola, Canatlán pareciera que se encuentra estancado si no es que en retroceso, en comparación con lo que se avizoraba sería su destino.

Ciudad Canatlán es el paso obligado entre el noroeste y las quebradas hacia el centro del Estado y la capital, Durango y como tal, irónicamente es el que no se ha puesto las pilas en cuanto al avance y mejora de la zona del tránsito vehicular, donde pareciera no hay una visión gradual de un proyecto de progreso, no por lo menos en lo que se refiere al tema que se trata, de la semaforización.

La ciudad pinolera de Santiago Papasquiaro es la que marcha a la cabeza en lo que la utilización de semáforos en su avenida principal se refiere, el bulevar H. Colegio Militar, sobre lo que es la carretera federal 23, paso hacia el municipio Tepehuanes.

La semaforización es uno de los sistemas que permite organizar la movilidad. Ofrece beneficios a conductores de carros y motocicletas, a ciclistas y peatones. El sistema tiene como finalidad mejorar el tráfico, la accesibilidad a ciertas zonas y, principalmente, brindar seguridad, se marca en el tema.

En ciudad Nuevo Ideal, fue en la primera administración de gobierno municipal que presidió Gerardo Galaviz Martínez 2016 -2019, cuando llegó la cultura de la semaforización a las calles Miguel Alemán y Miguel Hidalgo, modificándose el tránsito vehicular, al convertir estas calles de un solo sentido, medida que en su momento trajo reacciones en contra, sobre todo de los comerciantes de la zona centro.

Sin embargo, al paso de los años, se observa una ciudad más ordenada, con automovilistas que ayer se molestaban y que ahora comprenden mejor la medida.

En Canatlán, la verdad deja mucho que desear ver la cantidad de vehículos que durante el día están a la espera en la avenida Ferrocarril, norte a sur, de que disminuya el tráfico vehicular en la avenida Enrique W. Sánchez, para poder atravesar con rápido acelerón, en riesgo de ser chocados.

Ayuntamientos van y cabildos vienen, pero no les ha interesado tocar o meterse a fondo a estos temas, quizá con el temor de que el presidente en turno los regañe, al no ser él quien hace la propuesta, olvidando que ellos también representan pueblo, pero sometidos a un partido político.

La ex alcaldesa Dora González Tremillo pudo haber sido quien tuvo la mayor oportunidad de hacer este avance, al vivir y tener su empresa funeraria sobre la citada avenida Ferrocarril, pero sobre todo, porque durante casi toda su vida le ha tocado ver esta situación, bueno, desde la administración municipal 1998 -2001, encabezada por Gabino Rutiaga Fierro, cuando se le dio forma a la avenida ferrocarril en su parte oriente.

Si Damián Medrano Paredes viviera, sin duda Canatlán estaría muy aventajado en el tema de la señalización vehicular en sus calles y avenidas, al ser la persona, a juicio de quien esto escribe, más conocedora y comprometida como Director de Tránsito que la ciudad haya tenido en sus últimos 32 años. Conste que nadie me lo platicó.