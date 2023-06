REGIÓN SIERRA, Dgo. (OEM) ¡ Help, Help, Help!, exclaman agricultores del poblado José María Patoni, en San Juan del Río, por el gran problema que les están ocasionando uno de sus compañeros que, con dinero y bomba en mano les quita la poca agua que les corresponde como usuarios de la unidad de riego.

Un tema que ya conoce la Comisión Nacional del Agua, que a través de personal se hará presente en esa cálida región conocida como Menores de Arriba, buscando escuchar a las partes y dar un fallo de acuerdo a la justicia y a la razón.

Imagine Usted, con este calorón y ellos con agua que les corresponde para regar pero que nomás no les llega. ¿Lo sabrá el alcalde Manuel Gallegos y el Gobernador Esteban Villegas Villarreal? A esperar para comentar.

Muy contentos están productores de manzana de Canatlán, que este año 2023 nomás no vieron una buena de parte del Comité Estatal de Sanidad Vegetal, que les dejó tirada la carreta a la hora de hacer los trabajos de trampeo y combate a la palomilla del manzano.

De lo anterior buscaron conocer la verdad, pero Valentín, como era hombre de nada les dio razón y ahora que se preparan para empacar maletas y dejar el cargo, la “pípol” manzanera está contenta, esperando que lleguen los nuevos, encabezados por el lagunero Leonel.

Que la mujer ya rompió los esquemas de sexo débil y persona frágil, lo demuestra la alcaldesa Ángela Rojas Rivera, que lo mismo anda recorriendo la región sierra, como sucedió este lunes en la entrega de avena subsidiada a los campiranos que a la hora de amarrarse bonito para bajar algún recurso.

Digo, si trajo al aspirante a presidente de la república a Canatlán, luego de la visita hecha a la Secretaría de Gobernación, cuando Adán Augusto López Hernández la encabezada, que conseguir un aparato muy moderno de Rayos X al hospital de Canatlán, que por cierto aún no se pone en marcha.

¿Estarán esperando que regrese el ex gobernador tabasqueño a Canatlán, ahora en su gira de proselitismo?

A propósito de verdes y cosas así, una tomadura de pelo el hecho de que personas de la presidencia municipal hayan pintado de color verde las letras de Javier Ruiz Herrera en el estadio que lleva su nombre.

Sin duda que Ángela no lo sabe, porque no hubiese permitido que se copiaran viejos esquemas que en su momento quisieron hacer, cuando eran presidentes municipales, Pedro Orona Romero y Dora González Tremillo.

El Águila Azteca de Canatlán y sus colores son azul y blanco desde hace varias décadas; Orona buscó quitarle los colores al seleccionado y ponerles el tricolor, mientras que Dora pintó de azul todo el estadio, bueno, casi todo, nomás le faltó el césped del campo, pero si de azul todos los filos de las gradas, que ahora están pintadas de color verde.

Sin duda el Partido Verde Ecologista de México es el de mayor votación en el último proceso electoral y es el actual partido en el poder, pero dicho con todo respeto, no debieran caer en errores que en su momento fueron criticados.

Ángela no cojea de ese tipo de actitudes y prueba de ello es que dejó a la mitad de los funcionarios de primer nivel que trabajaron en la administración municipal que presidió Dora González Tremillo, de ahí la extrañeza de ver como hicieron del verde el color en el estadio. Pero bueno.

En Santiago Papasquiaro, José Ramón Arrieta Monárrez, presidente de la Feria Regional de Santiago Papasquiaro 2023, muy metido al quehacer de la organización, fiesta popular que iniciará el sábado 15 de julio y concluirá el miércoles 26.

Esta fiesta está compaginada con un par de eventos religiosos populares, como lo son la celebración del Día del Santo Entierro, el sábado día 22 y la fiesta patronal en honor de Santo Santiago, el martes 25.

José Ramón ya encabezó la Feria el año pasado, fue un éxito y ahora buscará aquello de que el que no asegunda no es un buen labrador. HASTA LA PRÓXIMA…