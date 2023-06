Recorriendo….

REGIÓN SIERRA, Dgo. (OEM).- La atención de la vida política del país está en el caminar de los aspirantes morenistas a la candidatura a la presidencia municipal, uno de ellos, Adán Augusto López Hernández, dio a conocer el informe de los gastos de su primera semana de recorrido, que ascendió a 395, 683 pesos.

Lo dio a conocer en Navojoa, Sonora y comprende las visitas a Estados como Jalisco, donde inició, Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco de nuevo, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Oaxaca, Sinaloa y Sonora. Que comprende transporte, Combustible, pago de vehículo, hospedaje, alimentos, gastos menores y logística, que fue el mayor rubro, con 293,235.

Junto con el aspirante tabasqueño camina la canatlense Olga Valenzuela, como su vocera de comunicación social, quien por cierto, fue la auxiliar de José Antonio Meade cuando fue candidato del PRI a la presidencia de la república, en el año 2018.

A propósito de gastos, en otro lugar de la república, San Juan del Río, Durango, los dirigentes de partidos andan sudando la gota gorda, por el calorón que hace, pero también porque al parecer a los concejales de sus respectivos partidos se les olvido o no les dijeron que tienen que dar una cuota para el sostenimiento del instituto que los llevó al cabildo.

En Acción Nacional, Bertha Alicia Soto Núñez anda haciendo de tripas corazón porque la síndico Pérez Bustamante y el regidor Héctor Manuel Reyes Cháirez nomás no se ponen a mano con la cuota que por reglamento partidista les corresponde.

Será importante que el dirigente estatal, el jalisciense Mario Salazar o la Secretaria General Vero González Olguín les recuerden que saquen la cartera y se pongan a mano, con lo actual y lo de los últimos nueve meses anteriores, so pena de qué, bueno, no se les puede hacer algo, más que concientizarlos.

En el PRI, al parecer Luis Manuel Santillano, el popular Vicky, no sabe, conoce o tiene aprendido que los concejales y funcionarios tienen que ponerse a mano con su tricolor, que tiene que hacer los gastos de mantenimiento, representación y gestoría.

Presuntamente los concejales, aportan algo así como 200 0 200 pesos a la quincena y en el caso de los funcionarios, se desconoce.

No estará por demás si el primer priísta municipal Manuel Gallegos Rangel le da una manita al Vicky, apoyando por el tesorero municipal Mario, para que la militancia burócrata y edilicia se ponga a mano con su partido.

En el partido de moda, Morena, al parecer a los concejales les dijeron aquello de no mentir, no robar y al parecer también no dar cuota a su partido, porque el enlace municipal Anibal Rodríguez nomás no ve el cómo se sostendrán los trabajos y gestoría que la oficina a su cargo realiza.

Conociendo, sin duda concejales como Daniel Calderón, Saide Flores, Héctor Manuel Reyes Cháirez, la síndico Pérez Bustamante y el alcalde Manuel Gallegos sí tienen con qué hacerlo y también los deseos, pero bueno, a lo mejor con una recordadita y más ahora que irán como hermanos en los próximos procesos electorales federal y estatal.

En el caso de Morena, a esperar que venga AMLO a La Coyotada para que Anibal le pida una manita para con sus concejales, aunque bien puede hacerlo Lulú garay, lidereza estatal.