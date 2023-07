Recorriendo….

REGIÓN SIERRA, Dgo. (OEM).- ¡Help, Help, Help!, exclaman los habitantes de la comunidad Ciénega Grande, en el municipio San Juan del Río, quienes desde la tarde del sábado pasado no tienen el servicio eléctrico, con los problemas que esto deriva.

Una situación que no es novedad en los municipios de la región, lo mismo en San Juan del Río que atiende la oficina Canatlán ni tampoco Rodeo, que le llega el suministro desde Gómez Palacio, Durango.

No estará por demás si los representantes populares del municipio sanjuanero, llámense diputados, les dan una manita, platicando con el superintendente de la Comisión Federal de Electricidad, digo, antes de la visita que hará el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador a La Coyotada, el próximo 20 de julio, tentativamente.

Parece que en nuestro país no hay ciudadanos de primera, segunda o tercera categoría, aunque al parecer sí de la 4T, eso parece, porque en la prestación del servicio referido, pareciera que sí los hay….

En otro tema, de muy mal gusto se tomó el hecho de que personal de la presidencia municipal quitara tres árboles del género de las coníferas, las Tuyas, que estaban plantados en la banqueta sur de la avenida Enrique W. Sánchez, frente a dos conocidas tiendas de autoservicio.

Quitar tres árboles ya muy bien desarrollados y por parte del gobierno, por si fuera poco del Verde Ecologista de México, pues sí que provocó mucha molestia.

Ahora bien, la otra parte de la información es que los tres árboles fueron replantados sobre el mismo bulevar, a un costado de la unidad deportivo, junto a las instalaciones de Protección Civil.

El hecho se dio luego de que el cabildo tomó el acuerdo al respecto, otorgó un permiso de compatibilidad urbanística, a petición de empresarios que presuntamente construirán una farmacia, de reconocida cadena nacional.

Pero además, los inversionistas donaron cinco árboles más, pertenecientes al grupo de las coníferas, al parecer pinos, que serán o plantados en la ciudad manzanera. A esperar para comentar.

¿Y las corcholatas?, se preguntan habitantes del Estado y concretamente de los municipios de la región noroeste, centro norte y norte del Estado, enterados que ni Claudia, Marchello, Adán Augusto, Noroña y Velazco han visitado hasta la fecha el norte del país, a excepción de una recorrido de Adán por Sonora y Baja California y de Marchello por Nuevo León.

Con la visión y compromiso amloenses, los aspirantes a subir al trampolín llamado Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación hacen su luchita en los estados del centro, sur y sureste, donde están puestos los megaproyectos del actual gobierno así como también el mayor número de votos.

En Canatlán, Nuevo Ideal, Santiago Papasquiaro, Tepehuanes y Guanaceví esperan que el compromiso hecho por el entonces Secretario de Gobernación López, de pavimentar la carretera Francisco Zarco en su tramo Canatlán – Nuevo Ideal se concretice y de ser posible, se haga el arranque el mes de septiembre próximo, como se comentó en la visita que AALH hizo a la tierra de las manzanas. A esperar para comentar.