Recorriendo…

REGIÓN SIERRA, Dgo. (OEM).- Con el desmoronamiento que se viene dando en las cúpulas nacionales del Partido Revolucionario Institucional, previo al proceso electoral 2023 -202, donde integra el Frente Amplio por México, junto con los Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, habrá que esperar lo que suceda en el actual proceso interno de Movimiento de Regeneración Nacional.

Con lo que sucede en el otrora invencible PRI se recuerda un poco lo que ha venido sucediendo con el tricolor en el municipio de Canatlán, donde a partir del año 2016, cuando la derrota ante sus ahora aliados panistas, empezó el desgajamiento de corrientes y liderazgos, de manera proporcional a la manera en que comenzaron a disminuir los espacios laborales, en la mayoría de los casos, porque en uno en particular, a juicio de quien escribe se derivó de una garrafal miopía de las dirigencias estatal y municipal.

En amplio artículo publicado en este matutino el martes 4 de julio, sección Nacional página 23, el reportero Rivelino Rueda retoma la opinión de Germán Pérez Fernández del Castillo, coordinador del Seminario de Procesos Políticos y Electorales de la UNAM, anotando que el chapulineo, quien escribe lo calificaría como trapecismo, de políticos en México es una costumbre y obedece a la inmediatez por obtener un cargo público.

De aquel PRI canatlense del año 2016 a la fecha, gran cantidad de actores políticos pasó a otros partidos, quedando algunas corrientes prácticamente desaparecidas, en singular, como sucedió con la que encabezaba Enrique González Alvarado, actual flamante Rector de la Universidad Tecnológica del Mezquital.

Personas como Guadalupe Orozco, Rosa María Alvarado, Gerardo Quezada Morales, Édgar Vargas delgado, por mencionar algunos, son parte de la presente administración de gobierno municipal que integra al PVEM, Morena y a una fracción del PT, bajo el liderazgo de María de los Ángeles Rojas Rivera, quien el año 2019 comenzó a integrar una corriente, sumando de aquí, allá y acullá, para ganar en ese entonces dos regidurías y enfilarse directo al 2022.

Al dirigente cenecista Timoteo Estrada Martínez se le escaparon dirigencias y amigos priístas, entre ellos Ángel García Reyes, actual Director de Desarrollo Rural, un espacio donde conviven en armonía ex panistas, ex priístas, ahora con el compromiso moral con quien encabeza la administración, Ángela Rojas.

De la corriente del ex alcalde y ex diputado Gabino Rutiaga, se fue la ex regidora Alejandra Rutiaga y el propio ex dirigente de la Sección 12 del SNTE, mientras que de Acción Nacional se fue Érika Flores Arreola, hechura blanquiazul de la ex alcaldesa Dora González Tremillo, quien desde su posición como regidora, en el anterior trienio, dejó el blanquiazul para irse con la fracción PRIPV. Ahora despacha como Directora de Obras Públicas en el municipio.

El actual regidor Andrés Vázquez Gurrola, a quien se le relacionaba con la corriente de Manolo Ávila, dejó el PRI luego de ganar la consulta a la base por la dirigencia municipal tricolor y ante el hecho de que la CNOP sería entregada a gente de Enrique González, dejando a un lado la propuesta de Andrés, que era Héctor Barrera del Campo, quien también dejó el tricolor.

El caso muy especial de Javier Reyes Solís, priísta de siempre, con trabajo de campo al frente del tricolor municipal, a quien de manera poco pensante y lógico se le dejó a un lado en un espacio de regidor, cuando sin duda era lo menos que merecía, para integrar al Profe Timo y a Toño Zapata, ex dirigente cenecista y ex regidor priísta, quien por cierto, también dejó al PRI.

Así que, a esperar para comentar lo que le espera al PRI nacional, también al estatal, donde sin duda el primer priísta Esteban Villegas buscará reforzarlo y en lo que respecta al PRI Canatlán, pareciera que quien tiene más peso en las decisiones estatales es Manolo Ávila, de acuerdo a los acomodos que se dieron a partir del 2022.

Actualmente el PRI canatlense es la cuarta fuerza político partidista, detrás del PVEM, de sus coligados panistas y del partido de moda, Movimiento de Regeneración Nacional.