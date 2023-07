Recorriendo…

REGIÓN SIERRA, Dgo. (OEM).- Los ecos de la visita del presidente de la república a La Coyotada, San Juan del Río, siguen presentes entre la clase política, en lo que se considera un evento atípico en lo referente al villismo, considerando que no fue evento para las masas, para la gente común, el pueblo, sino para los picudos, los políticos y funcionarios de gobierno.

Y más atípico, el silencio de AMLO en esta ceremonia del centenario luctuoso de Doroteo Arango / Francisco Villa, recordando que si un presidente de la república es conocido por su tendencia a comunicar, hablar, conversar, es el tabasqueño.

La ausencia del presidente municipal Manuel Gallegos Rangel en el presídium, al ser el representante máximo del nivel de gobierno más cercano a la gente, en una decisión del Estado Mayor Presidencial, se supone.

Conforme pasa el tiempo la figura y peso del municipio, el ayuntamiento, ha disminuido ante los restantes dos niveles de gobierno, con sus honrosas excepciones.

Corría el sexenio estatal 1992 -1998, el entonces mandatario Maximiliano Silerio Esparza visitaría Canatlán y uno de sus participaciones sería en la escuela primaria estatal “Gral. Lázaro Cárdenas”, con el agravante de que los encargados de giras le anticiparon a la entonces directora Guadalupe López Castañeda que ella no tendría participación.

-Si no tengo participación entonces aquí no habrá evento alguno-, les respondió la Maestra, quien buscaba tomar parte para hacer la petición al Gobernador que se buscara cambiar la sede de la cárcel, por ser un riesgo para los niños y el personal de la escuela.

Al final hubo ceremonia y la Maestra Lupe tuvo la palabra en la ceremonia.

En otra ocasión, en el mismo sexenio estatal y en el trienio municipal de Crescencio Contreras García, minutos antes de la llegada a Canatlán y al no tener invitación oficial, quizá por ser de un partido distinto al PRI, el alcalde acudió al poblado Santa Lucía a esperarlo.

Fue reconocido por uno de los integrantes de las Giras estatales, quien se le acercó y le hizo saber que a Él le tocaría darle bienvenida al ilustre visitante.

-Claro que a mí me toca, con invitación o sin ella, pero solo les quiero pedir que en sus eventos el gobernador no se refiera el PRI, porque de hacerlo me retiraré de inmediato-, adelantó Chencho. Conste que nadie me lo platicó, al igual que al entonces secretario del ayuntamiento Abel Marín Ramírez. Sin duda eran otros tiempos.

Hasta hace algunos años, en Canatlán se conocía cuáles eran los panistas, priístas, petistas. Qué tiempos aquellos, señor don Simón. Hoy se ha erosionado mucho el sentido partidista, bajo la premisa de que la chamba es primero.

Cuando el PRI dejó de ser el partido de Estado y otros partidos comenzaron a llegar al poder, las filias cambiaron; que los priístas se fueron a fundar el PRD, otros se fueron al PT; algunos regresaron y otros no.

En la primera visita de Andrés Manuel a Canatlán fue en calidad de Presidente Legítimo de México (2006 – 2012), siendo recibido por Pedro Orona Romero y militantes del PRD y PT

El año 2015, cuando vino AMLO a Canatlán, el salón Fiesta Mexicana lució semivacío, porque oh de aquel personaje de otro partido que osara acudir.

Dos años después, el 2017, ese mismo salón lució atiborrado, acudiendo a recibir a un López Obrador que ya despuntaba estruendosamente en el país. Recuerdo que entre los que lo esperaban estaban Fernando Ulises Adame de León, actual subsecretario de Educación en la región lagunera de Durango.

En su visita a Rodeo, como Presidente de México, se permitió la entrada al pueblo, con el consabido ordenamiento por parte del Estado Mayor Presidencial, algo distinto a lo acontecido en Rodeo.

Pero bueno, al final ninguno de los presentes estarán en el bicentenario luctuoso de Pancho Villa.