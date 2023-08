Recorriendo…

REGIÓN SIERRA, Dgo. (OEM).- Aunque el arranque oficial de la Feria de Nuevo Ideal comenzará al viernes 18 de agosto, lo cierto es que la fiesta popular ya comenzó y de una muy buena manera,

Primero con la presentación de las candidatas y la develación de fotografías y una semana después con la velada de elección, que se realizó de manera muy elegante y a la altura de la fiesta popular, con la integración de gobierno y sociedad neoidealense.

Alejandra Zurita Montenegro es la Reina electa y recibirá cetro y corona cuando sea inaugurada lo que hoy la Feria o Feria Regional de Nuevo Ideal y que por muchos años fue la Feria del Queso y la Manzana, nombre que le daba identidad y que ya tenía un nombre, algo así como la Feria de la Manzana en Canatlán y la Feria de la Nuez en San Juan del Río.

Del viernes 18 al domingo 27 de agosto se realizará este evento, que entre otras muchas cosas tendrá su tradicional cabalgata, organizada por la Asociación Ganadera local de Nuevo Ideal, además de las actividades deportivas y culturales, sin faltar lo musical que se presenta en el llamado teatro del pueblo.

El alcalde Francisco Luis Gracia Márquez destacó que se busca quitarle el nombre de kermés a la Feria, lo que sin duda representará un reto, recordando que los anteriores organizadores buscaron darle ese plus a la fiesta, aun cuando la anterior administración municipal tocó enfrentar el reto novedoso de la pandemia por Covid -19.

Por lo pronto la Feria de Nuevo Ideal ya está en marcha y cuenta con una bella soberana, Alejandra, quien tuvo el respaldo de gran parte de la población, a través de las redes sociales y junto con Adilene y Hanlly, fueron hermosas representantes de la juventud femenina del municipio.

A propósito, no faltaron las voces inquietas ante la ausencia de chicas menonitas tomando parte en certamen de elección, un tema que no estuvo en la cancha de los organizadores, que hicieron lo suyo al abrir la convocatoria en general. En ocasiones nos fijamos más en criticar lo que no tenemos que en reconocer lo que sí. Pero bueno, es la idiosincrasia de nuestra cultura.

Hablando de celebraciones, ya vienen los políticos partidistas que tienen que ver con los informes de gobierno, un evento muy importante que tiene que ver con la comparecencia de los gobernantes ante el pueblo, que por cultura se ha convertido en la fiesta del presidente municipal o gobernador en turno.

En el caso de los ayuntamientos, existe la creencia de que síndico y regidores son simplemente comparsa de quien manda; se olvidan que representan pueblo y son quienes deben alzar la voz ante las anomalías que se detecten, lo cual, en general, tristemente no es así. Pareciera que los regidores en las sesiones de cabildo lo hacen en modo avión.

Sin duda a destacar y aplaudir los avances, pero también dejar en claro lo que no se ha logrado cristalizar y claro está, lo realizado en los últimos 11 meses de administración, las finanzas que se tienen.

En Canatlán, la administración municipal anterior tuvo una oposición férrea, la misma que ahora es gobierno, con la diferencia de que, visto de afuera, ahora no hay oposición, no por lo menos en temas torales.

Lo mismo sucede en el resto de los ayuntamientos, mínimo en San Juan del Río, Nuevo Ideal, Santiago Papasquiaro y Rodeo; en algunos de ellos se menciona que los regidores son minimizados a la hora de buscar apoyo para emprender acciones, mientras que en otros, como San Juan del Río, prácticamente apenas están normalizando actividades, luego del cambio de estafeta el mes de marzo pasado.

Manuel Gallegos Rangel ha buscado mantener una relación cercana con la gente, con el pueblo; tiene un gabinete más identificado con el alcalde que inició la administración, lo que no es de extrañar que a partir de septiembre, se queden personas que realmente se identifiquen con el proyecto actual de gobierno y por lo tanto, se pongan a trabajar de a deveras y no anden también calentando espacio y cobrando buen billete. A esperar para comentar.