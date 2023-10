Recorriendo...

REGIÓN SIERRA, Dgo. (OEM).- La demanda justa de las madres de familia de la Escuela Primaria Federal Justo Sierra, en el poblado San José de Gracia, en el municipio de Canatlán, tuvieron respuesta tanto de la Secretaría de Educación en el Estado de Durango como por el gobierno municipal.

La que parece ser una de las escuelas de mayor antigüedad en el municipio canatlense tenía problemas con el mal estado de su edificio, salones en mal estado y por ello un riesgo para los alumnos, maestros y personal, acordándose, el mes de abril pasado, que habría que derribarlos y posteriormente construirlos.

A partir del lunes 16 de octubre, el compromiso contraído por la SEED empezó a concretizarse, como sin duda sucederá también por el emitido por la administración de gobierno local, con lo cual, a decir del presidente de la Junta Municipal, Iván Ontiveros, en cuatro meses, aproximadamente, la obra quedará concluida.

Dos salones nuevos y dos para terminarse así como el equipamiento de cada uno de ellos, así como la construcción de un aula por parte del gobierno que preside Ángela Rojas Rivera, en lo que sin duda, tiene todo para ser un final feliz.

Dicen que las cosas buenas también deben escribirse y en ese sentido, reconocer el quehacer realizado por madres de familia, su gestoría y su decisión de hablar y ser escuchadas, así como la capacidad del Secretario de Educación, José Guillermo Adame Calderón y la decisión de la alcaldesa Rojas Rivera……..Nomás lo que es.

En otros temas, muy metida a su labor gestora está Bertha Alicia Soto Luna, presidente del comité municipal del Partido Acción Nacional en San Juan del Río, quien a gritos y sombrerazos ha dado respuesta a personas que le buscan para solicitarle algún apoyo de medicina, pañales, comida.

A un año de haber llegado, la señora Licha también ha tocado puertas para buscar apoyos con qué responderle a la gente, encontrando a una persona generosa que radica en los Estados Unidos de América, quien ha sido su respaldo para que ella saque adelante su labor.

Campañas para la vista, venta de nogales y otras acciones han sido parte del quehacer, de un partido que cuando es opositor, sin duda que batalla mucho más, como es el caso del blanquiazul sanjuanero…..

En Canatlán y San Juan del Río hubo cambios en organizaciones priístas; mientras que en la tierra de Pancho Villa, militantes hablan de que llegan personas jóvenes, con muy poca experiencia en el quehacer partidario priísta, sin duda que en la tierra de las manzanas, la nueva secretaria general del llamado sector popular no deja duda de que lleva la camiseta tricolor muy bien tatuada, algo que en este tiempo representa un valor.

Nelly Ruiz tiene el reto no solo de llevar por buen camino a la CNOP, sino coadyuvar con el comité municipal, al que conoce muy bien, para buscar sacar al PRI del cuarto sitio en el que se encuentra en Canatlán, el más bajo de su historia, detrás del PVEM, PAN y Morena. Sin duda un reto muy fuerte.

HELP HELP HELP, claman futbolistas que juegan en el estadio Javier Ruiz Herrera y tienen que transitar por la calle Luz del Rosario “Charito” Saucedo, entre la empresa maquiladora y el inmueble futbolero, misma que se encuentra en muy pésimo estado, en la esquina poniente, al igual que en la parte del estacionamiento vehicular. ¡¡¡Urge su rehabilitación!!!.