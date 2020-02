Recorriendo....

Ayer se realizó la celebración alusiva a la creación del Ejército Mexicano en su 107° aniversario y en lo que toca a Santiago Papasquiaro, se dieron cita al menos nueve presidentes municipales, entre ellos algunos que pudieran estar presentes en el proceso electoral distrital 2020-2021.

Como anfitrión, César Rivas Nevárez pareciera ser mano para definir en el Séptimo Distrito, bajo el proyecto “Ganas y te regresas”, recordando que tiene presencia en la gran parte del Distrito y buena fama, atributos que difícilmente Acción Nacional puede dejar de lado, en una elección muy importante, porque representará buscar consolidarse en el Congreso local, donde actualmente es minoría.

Bajo esa misma circunstancia, pareciera difícil que el guanaceviense Rogelio Ayala Arzola deje la Presidencia para embarcarse en un proyecto que, visto de afuera, parecería difícil, aunque en política nada está escrito y menos cuando pudiera darse acuerdos de facto.

El neoidealense Gerardo Galaviz Martínez también presente en la celebración castrense y visto de afuera, pareciera una carta atractiva para el blanquiazul, más allá de que en el reciente proceso interno panista Gerardo mostró que tiene presencia en el municipio que le vio nacer e hizo ganar a Lorenzo Martínez Delgadillo, aún en contra de la voluntad del nativo del poblado que formaron Juan y Guadalupe, allá en la región lagunera del estado.

La lealtad, el carisma y sobre todo, su fortaleza de panista auténtico le dan un respaldo al presidente Galaviz que la propia presidente estatal Verónica Pérez debe de reconocerle, además de ser candidato que le ha dado excelentes cuentas al blanquiazul.

Dora González Tremillo estuvo en la fiesta a los militares y dentro del panismo canatlense sin duda ella es mano dentro de la tierra de las manzanas para el proyecto del Sexto Distrito.

De recordarse que Canatlán dejó de ser el gigante distrital que fue durante muchos años en el Sexto Distrito que integraba con los municipios de San Juan del Río y Coneto de Comonfort.

Empezó a perder fuerza a partir de su división territorial y años después al pasar a ser parte del Decimosexto Distrito, donde se integraron municipios como Rodeo y Nuevo Ideal, pero no fue hasta el año 2016 cuando pisó tierra, al quedar integrado a otro Sexto Distrito, diferente en su entorno geográfico, junto con los municipios serranos de Pueblo Nuevo, cabecera municipal y San Dimas.

Sin embargo, su calidad de Alcaldesa repetidora le da un plus que sin duda conocen en el Comité Directivo Estatal, donde bien podrían llevarla a un puerto más seguro a través de una representación proporcional, lo cual sería de justicia, por lo que Dora ha representado para el PAN desde sus tiempos de dificultad…

En otros temas, muy molesta un sector de la población de San Juan del Río por la actitud cobarde y sin escrúpulos de personas que se han estado dedicando a envenenar perros y gatos, no sólo en la calle sino hasta en los propios hogares de las mascotas.

Algo deberán hacer autoridades y vecinos para ponerle fin a una acción cobarde y fuera de contexto que atenta no sólo contra la integridad de las mascotas sino también contra sus propietarios. Quien no sabe lo que es un perro no tiene la sensibilidad para valorarlos. Pero bueno.