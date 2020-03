Recorriendo....

A propósito del movimiento nacional Un Día sin Mujeres y más allá de las afectaciones que pudo tener en el tema económico dentro del comercio local, que sólo cada comerciante puede calificar, fue muy marcada la diferencia en la respuesta generada en áreas gubernamentales y en el sector privado, en Canatlán.

En sectores gubernamentales hubo excelente respuesta y en el privado muy poca, resaltando la aprobación de instituciones muy grandes como Bancomer y Banorte, que respaldaron la acción.

En el primer caso, más allá de lo que se diga o piense, contaban con su salario asegurado, permiso del jefe o la institución y no se tiene una afectación salarial a diferencia de personas que laboran en el sector comercial, que no sólo dejarían de percibir el salario, sino que en general no contaría con el visto bueno del patrón.

Este movimiento también permitió conocer los avances que la mujer ha tenido en áreas como la educación, medicina, la política y más allá del resultado local, el avance seguirá presentándose cada vez con mayor fuerza.

A nivel local, es la primera ocasión en la historia política de Canatlán que tiene a una misma vez una diputada local y una presidente municipal surgidas directamente como candidatas propietarias, en este caso Cinthya Leticia Martell Nevárez (PT) y Dora González Tremillo (PAN), respectivamente.

A nivel regional, en el actual trienio se tiene el mayor número de concejales mujer en los cabildos, incluyendo en cargos de mayoría relativa como presidente y síndica. Claro que es avanzar y se puede medir el progreso que se ha tenido cada tres años.

En otros temas, difícil panorama es que se atraviesa para los ganaderos de la región, por la sequía recurrente que se tuvo el año pasado y la poca aguanieve que se ha registrado en el actual periodo invernal, en una situación en donde a decir de dirigentes ejidales y ganaderos como el sanjuanero Enrique Martínez Quiñones, hace falta que se abran los programas de gobierno.

Difícil el panorama ganadero, también difícil el agrícola, como lo resintieron los productores en ejidos Ricardo Flores Magón y Venustiano Carranza, que son el granero frijoleros de Canatlán, no se diga los ejidos norteños donde las producciones son en general de media a baja, como Miguel Hidalgo, Dolores Hidalgo y J. Cruz Gálvez.

Cambio climático o quién sabe qué, pero lo cierto es que el panorama actual es más complicado que en los últimos siete años.