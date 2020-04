Recorriendo...

CANATLÁN, Dgo. (OEM).- Con la entrada en vigor del decreto para disminuir la presencia de la gente en la calle, lanzado por el gobierno estatal, frenar la movilidad de personas como medida para disminuir la propagación del coronavirus, habrá que esperar a ver si no sucede lo mismo que con los acuerdos emitidos por el Consejo Municipal de Salud en Canatlán.

El miércoles veintidós de abril, el citado organismo local emitió acuerdos extraordinarios, como el uso obligatorio de cubre bocas en la calle, la obligatoriedad de que solo dos personas pudieran viajar por vehículo en el municipio y otras medidas como el cierre de sitios públicos, entre ellos la plaza jardín Juárez, en la cabecera municipal.

Pues bien, ninguna ordenanza, acuerdo, exhorto o petición ha servido para hacer efectivo el cumplimiento, ni siquiera los trabajos sociales que la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Canatlán ha realizado, una situación que dicho sea, no tiene exclusividad en la tierra de las manzanas.

Un profesionista paisano comentaba en lo particular, que comparando fechas de los inicios en que iniciaron los brotes y el primer nivel, entre los Estados Unidos y México, pudiera suceder que los casos de la Covid – 19 en nuestra nación superen a los que hasta la fecha tiene el vecino país del norte.

-Nos lleva un mes de ventaja-, comenta, opina de manera personal este triple profesionista.

Culminando con el tema Canatlán, este lunes 27 de abril y los dos anteriores, se miró a personas deambular dentro de la plaza, pasando por alto los cintillos colocados en su perímetro y la pregunta es: ¿ Por qué la policía no interviene simplemente para solicitar que salgan? O bien, si no ay cumplimiento, que el consejo municipal de salud de marcha atrás y reabra el sitio, para no quedar en entredicho, aunque al final, el único en entredicho es quien se pasa los ordenamientos por el arco del triunfo.

Allá en el municipio de Hidalgo, la residente municipal Dora María Bustamante Favela encabezó la instalación del filtro higiénico a la altura de la población Revolución, donde ya se registró un caso de coronavirus y hay otro en calidad de sospechoso, en el poblado Villa Unión.

Ella, al igual que el resto de sus colegas, entre ellas Dora González Tremillo y Coquis García Armendáriz, encabeza acciones de información, exhorto y llamado a la población a tomar las medidas preventivas para buscar disminuir los contagios, pero al igual que en el resto de los municipios de la región, hay mucha gente que ignora los llamados.

En la medida en que los filtros instalados sobre la carretera Panamericana y los accesos a las cabeceras municipales logren frenar o disminuir el libre tránsito o el traslado de personas que provienen de sitios con alto o mediano índice de contagio, se avanzará en el objetivo general que es, buscar que sea menor el daño que arroje esta epidemia del coronavirus.

Por lo pronto, a cuidarnos todos en la medida de las posibilidades.