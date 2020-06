Recorriendo….

Que la pandemia, la sequía y toda actividad pública, es parte del espacio aprovechable para hacer quehacer partidista, de cara al proceso electoral 2020 -2021, entendido que cada acción que hace un político, un personaje público, se llama relación, promoción y por qué no, trabajo.

En lo que se refiere al proceso electoral federal, existen cuatro distritos y en lo que es el Cuarto, con sede en Durango capital, por el lado panista se menciona al diputado Antonio Ochoa como probable, pero lo que sucedió con la diputada Sandra Amaya, parecería que le beneficia a otro correligionario, Carlos Maturino, persona quizá no con toda la trayectoria dentro de Acción Nacional, lo cual debe mirarse como una fortaleza y más contando con la bendición de quien manda.

Aunque Usted no lo crea, en el partido tricolor no falta quien quiera pedirle al líder campesino Óscar García Barrón que pudiera llegarle la oportunidad por ese citadino Distrito, lo que sin duda el político norteño rechazará, por no ser ese su territorio y espacio donde mejor le conocen.

No, el comentario no es ocurrencia ni algo por el estilo, más allá de una trayectoria llena de espacios, García Barrón tiene, como todos, aliados y opositores, puede decirse que es igual que todo el político, pero con estilo y formas de hacer diferentes.

Hay muchos tiradores para el 03 federal por parte del tricolor, se mencionan muchos nombres, todos de peso, pero aún falta para que lleguen las definiciones.

En campaña está el diputado Esteban Villegas Villarreal, Pedro Silerio García, el mismo García Barrón, sin olvidar que se menciona mucho a Ismael Hernández Deras, presidente de la CNC nacional, ni más ni menos, sin olvidar a Francisco Javier Ibarra Jáquez y alguno más de la región lagunera.

Siempre los mismos, dicen muchas personas, pro es algo que sucede en el PRI, PAN, PVEM, MORENA y hasta en Movimiento Ciudadano, existe un capital político en cada partido y todos buscan posicionarse, algo legítimo, desde el momento que la ley lo permite.

Por lo pronto, en Morena se anunció que habrá alianzas con el PVEM y su inteligente negociador Gerardo Villarreal.

En dicho escenario, cambiarían las cosas a nivel Distrito local, por ejemplo en el Sexto y en Canatlán, no sería extraño llegar a ver juntas a la diputada actual Cinthya Martell con Ángela Rojas y recordando que MORENA se posicionó bien en Pueblo Nuevo y San Dimas, ¡¡ Cuidado!!!

Es Canatlán donde no le fue nada bien al partido de AMLO, a diferencia de los dos restantes.

La alianza de facto que llevan actualmente PVEM y el PRI en el cabildo canatlense, ¿Podría darse a nivel partido?

Falta mucho tiempo para las definiciones, pero lo cierto es que cada personaje busca hacer lo suyo.

A nivel federal, el mejor aliado que pudieran tener los aspirantes priístas y panistas es el discreto papel que hacen los actuales legisladores, entre ellos Maribel Aguilera, quien fue una decepción para quienes esperaron algo importante de ella como representante por este extenso distrito.

Seguimos con el tema, Dios mediante.