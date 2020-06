Recorriendo….

REGIÓN SIERRA, Dgo (OEM).- Parecería que en Canatlán las campañas pre electorales ya iniciaron desde la semana pasada, con temas como la pandemia, cierre de comercios, hasta las inconformidades de personal municipal y con el derribamiento del toldo a un costado de la carretera que si bien es cierto, deberían ser parte de la circunstancia que se vive, también lo es como se mira la polarización partidaria en las acciones y opiniones.

Falta bastante para que comience el juego renovador de los municipios, que es aquel que mayor número de personas involucra, por eso de buscar empleo, acomodo en alguna de las áreas que tiene la administración municipal, pero esa renovación será hasta el año 2022.

El que ya está más cerca es la renovación de diputados y ahí sí que involucra directamente a mucho menos personas, incluyendo el de aspirantes.

En la municipal se presentan veintidós candidatos, entre propietarios y suplentes, mientras que a diputado solo son dos, es decir, un noventa por ciento menos de sitios de privilegio, por llamarlo de alguna manera.

Lo cierto es que lo sucedido la semana pasada en Canatlán muestra una “ guerra partidista” en redes sociales, con perfiles falsos trabajando a más no poder, atacando, creando “ memes” y provocando una terrible desinformación, de acuerdo al interés de cada personaje, más que de partido.

Dirigentes como Carlos Sandoval Nieves, Ramón Aguirre Moncayo y Ángela Rojas Rivera, por mencionar a los tres más fuertes, se han mantenido con mucha discreción y respeto, porque de manera oficial nada han externado.

Que los socorristas de Protección Civil se hayan manifestado no debiera calar al interior de partidos, en este caso del que gobierna, por ser tema interno, como tampoco el caso de la declaración hecha por el ex alcalde Manolo Ávila Galindo en su punto de vista sobre el manejo del tema prevención Covid- 19. En ninguno de los dos casos hubo agresiones personales.

El primer caso solo bastó que la alcaldesa Dora González le pusiera atención para darle solución y en el segundo tema, las cifras hablan de que el consejo municipal de salud está haciendo su quehacer.

En cuanto a la inconformidad de los comerciantes de negociación no esenciales, al final mostró que el consejo de salud se aceleró en buscar cerrarlos y prueba de ello es que a las primeras de cambio dio marcha atrás en la decisión.

Sobre el tema del toldo arrollado a un costado de la carretera, digo, más raro sería que no haya “ un borrachazo” cada fin de semana, como sin duda fue el caso, con eso de la venta de bebidas de contenido alcohólico.

Para cerrar, la participación del famosísimo “ Petarache” cuando la mesa de acuerdos entre ayuntamiento, comisión de Seguridad y socorristas, visto de afuera parecerá no tiene mucha relevancia, porque al final el primo no agredió, no insultó y el que alguien haya grabado esa interrupción no tiene rareza alguna, porque actualmente eso es una moda.

Pero en fin, tanto encierro, tensión y alertas ante la posible llegada del Covid se presta para eso y para más, incluyendo el hecho de que para un sector de la población, el Covid no existe tal y como se le presenta. En fin, cada cabeza es un mundo.