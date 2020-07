Recorriendo...

REGIÓN SIERRA, Dgo. (OEM).- A punto de llegar a los cuatro meses de haber iniciado las medidas preventivas contra el Covid -19 en los municipios de la región, pareciera que las acciones se han ido desacelerando e inclusive, visto a la distancia, desvaneciéndose conforme pasan las semanas, en lo que a Canatlán toca.

Al iniciar la contingencia, se comenzó con operativos de fin de semana, con la participación de socorristas de Protección Civil, Policía Municipal y policía del Estado, aplicando infracciones a quienes encontraban tomando bebidas alcohólicas.

Pasaron las semanas y no fue hasta poco más de dos meses después cuando se dio el primer positivo, un par de ellos, a fines de mayo, en La Plazuela, decretando el Consejo Municipal de Salud un cerco sanitario a toso el poblado, llevando apoyos a las familias de la localidad.

El siguiente caso anunciado por la autoridad de salud fue en la cabecera municipal, provocando que el CMS decretara el cierre de comercios no esenciales, lo cual no se llevó a cabo cuando se informó y después se dio marcha atrás cuando los propietarios de comercios se inconformaron, dando reversa el consejo y decretando un horario, de nueve de la mañana a las seis de la tarde, lo cual en su gran mayoría, no se cumple.

Se registró otro fallecimiento derivado del Covid-19 y apenas este miércoles se anunció un par de positivos más y la reacción del Consejo Municipal de Salud parece tener una velocidad distinta a los primeros casos; la próxima reunión será este viernes diez de julio.

En charla personal, un alcalde de la región reflexionaba que pareciera que las medidas que se tomaron en un principio fueron apresuradas, partiendo de que las acciones se dieron cuando aún no se tenían contagios registrados, lo cual provocó un cansancio o una desesperación de un sector de la sociedad, la que acató las disposiciones.

Ahora que ese hartazgo ha resurgido en algunos casos, resulta que las cifras de contagiados y muertos se han elevado, en sentido inverso a las medidas preventivas que la sociedad toma, dejando en claro que en ningún caso puede generalizarse.

Ni todos respetan las disposiciones ni todos están paseando en la calle, pero eso sí, todos los enfermos están llegando a los hospitales y es más, casi todos.

A esperar para la sesión de consejo del viernes en Canatlán para conocer algún ordenamiento nuevo, medida precautoria o bien, la apertura de gimnasios, parques públicos y clubes deportivos que tienen actividades al aire libre, como lo marca el calendario de la nueva movilidad y a esperar la petición de las ligas futboleras que quieren regresar, aunque en el calendario de salud no está previsto aún.

En otro tema, es la Feria del Queso y la Manzana y no la Feria del Queso y la Nuez la que tiene Nuevo Ideal, aunque al paso que va el municipio, con el tiempo será más fácil conseguir nueces que la pomácea.

Pero por lo pronto la edición 2020 tendrá la nueva modalidad, por línea, de la fiesta popular, algo innovador derivado de la circunstancia y por lo pronto, sin la mexicana alegría. A esperar para comentar