Recorriendo...

Este viernes estuvieron encabezando un protocolo para entrega de semilla de frijol el Secretario de Agricultura estatal Joel Corral Alcántar y el alcalde Nuevoidealense Gerardo Galaviz Martínez, muy cerquita del templo del Señor de la Misericordia, en la colonia Revolucionaria de ciudad Nuevo Ideal.

Dicen que el Señor de la Misericordia es muy milagroso, sobre todo con quienes tienen mucha Fe y con quienes asumen la modestia como una forma de vida.

A decir de conocedores, ambos son modestos, muy lejos de aquellos que buscan ser o estar en el primer o el primero, lo que a juicio de quienes estuvieron cerca de ellos cuando su visita de intención al templo, porque no entraron para evitar romper protocolos, Joel no busca estar en esos primeros espacios, sino modestamente un séptimo y como buen anfitrión, Gerardo en un octavo y no es difícil que el Señor se los conceda.

Ambos pudieran estar presentes en las boletas electorales para la renovación del Congreso local. Uno santiaguero y el otro canatlense, nacido en la zona norte del otrora gran municipio Canatlán, convertida ya en municipio Nuevo Ideal el año 1989.

También por ahí cerca, una figura en la política local, el alcalde suplente Miguel Escobar Hernández, escuchando el protocolo y con su forma de ser, modesta también, sumarse al grueso de los productores presentes para recibir su apoyo de semilla frijol subsidiado.

A juicio de quien escribe, otras figuras de la política local son Fernando Barragán Gutiérrez, José Alejo Quezada, Pepe para los amigos, Gustavo Nevárez Montelongo y Gerardo Galaviz Martínez, sin dejar de mencionar a don Víctor Nevárez Robles, siempre un caballero.

Fernando, ex alcalde 2007 -2010, ha dejado constancia durante al menos trece años que tiene presencia real, lo cual no es fácil.

Pepe, primer presidente de la Junta de Gobierno Municipal, del mes de enero al de agosto del año 1989.

Gustavo Nevárez, un alcalde innovador, visionario y el primero en cambiar de chaqueta partidista, siendo en orden cronológico el tercer alcalde ( 1995 -1998).

Gerardo Galaviz Martínez es el primer alcalde en la historia política en reelegirse y no solo eso, sino en ganar en ambas ocasiones a una figura de la talla de Fernando Barragán, con la circunstancia que en la segunda saco una votación muy holgada, muy clara.

Víctor Nevárez Robles, que en paz descanse, fue el primer presidente municipal constitucional en el trienio 1989 -1992 y el único alcalde que se adelantó en el camino de la vida. Siempre un caballero, recordándole el columnista cuando fue presidente de la ARIC Conquista Agraria y también regidor en el ayuntamiento de Canatlán en el trienio 1986 -1989, el último de aquel municipio Canatlán completo.

Siguiendo con el tema distrital local 2021, no pierda de vista, amable lector, al sandimense Alejandro Gurrola, alcalde repetidor, empresario exitoso, con amistades tanto en el blanquiazul como en el tricolor, en lo que parece ser una de las mejores opciones que tiene Acción Nacional para buscar quitarle la corona a Movimiento de Regeneración Nacional.

En Rodeo, presentes este viernes el dirigente cenecista estatal Pedro Silerio García y el presidente del CDE priísta Luis Enrique Benítez Ojeda, en la toma de protesta de Marcelino Uribe, quien relevó en el cargo al maestro Ángel Mesta.

Marcelino buscó dirigir al PRI municipal cuando la jugada fue a favor de José pedro Bustamante, el año 2018 y ahora, como oposición en los tres niveles de gobierno, buscará junto con Matías Segovia, dirigente municipal tricolor, comenzar a trabajar de cara a la renovación distrital el año entrante.

Se llama Alvan Gamaliel Ontiveros Vizárraga, es el nuevo Secretario Técnico del gobierno municipal de Canatlán, cuenta con veintiocho años de edad, es Ingeniero Agrónomo egresado de la Universidad Autónoma de Chapingo, contando con Maestría en Liderazgo Educativo y diploma en la Gestión Pública en la Universidad Autónoma de México. ¡¡ Nomás ¡!!

Además, es tipo muy sencillo y tratable, vecino del poblado Veintidós de Mayo, sin duda excelente decisión de la alcaldesa Dora de darle una oportunidad en un sitio de primer nivel. Nomás lo que es……..